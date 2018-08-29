Глава ЦИК предложила изменить норму о муниципальном фильтре, чтобы не «отсекать политическую конкуренцию»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила поменять норму о муниципальном фильтре, которая, по ее мнению, разрушает политическую конкуренцию на выборах.
Памфилова считает, что в России злоупотребляют административным ресурсом и муниципальным фильтром. «Мы видим… отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что Центризбирком не может повлиять на ситуацию, поскольку это «выходит за рамки нашей компетенции».
В июле Элла Памфилова говорила, что «злополучный муниципальный фильтр» помешал допустить до выборов в 2018 году возможных кандидатов. «Не должно быть, чтобы одна из партий занималась политической благотворительностью: тому дам, тому не дам», — говорила глава ЦИК. Она обещала обсудить этот вопрос на рабочей группе при администрации президента РФ, которая занимается изменением законов о выборах.