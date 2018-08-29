Глава ЦИК предложила изменить норму о муниципальном фильтре, чтобы не «отсекать политическую конкуренцию»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила поменять норму о , которая, по ее мнению, разрушает политическую конкуренцию на выборах.

Памфилова считает, что в России злоупотребляют административным ресурсом и муниципальным фильтром. «Мы видим… отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что Центризбирком не может повлиять на ситуацию, поскольку это «выходит за рамки нашей компетенции».