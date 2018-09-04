На жителя Новокузнецка завели дело за репост клипа «Красной плесени». В нем панки уничтожают нацистов

В отношении жителя Новокузнецка Олега Астафьева возбудили дело по административной статье за опубликованный в соцсети «ВКонтакте» клип «Гимн панков» группы «Красная плесень» 2005 года.

По какой именно статье заведено дело, неясно, но правозащитный центр «Сова» отмечает, что, вероятно, речь идет о статье 20.3 КоАП (пропаганда или демонстрирование нацистской символики).

В мультипликационном клипе «Гимн панков» музыканты «Красной плесени» вступают в борьбу с напавшими на страну нацистами, которые поддерживают «попсу», и в итоге побеждают их. На танках и самолетах нацистов нарисованы свастики.