Возьмут ли вас в учителя?Партнерский тест

На жителя Новокузнецка завели дело за репост клипа «Красной плесени». В нем панки уничтожают нацистов

СОВА
11:35, 4 сентября 2018
Надежный источник

В отношении жителя Новокузнецка Олега Астафьева возбудили дело по административной статье за опубликованный в соцсети «ВКонтакте» клип «Гимн панков» группы «Красная плесень» 2005 года.

По какой именно статье заведено дело, неясно, но правозащитный центр «Сова» отмечает, что, вероятно, речь идет о статье 20.3 КоАП (пропаганда или демонстрирование нацистской символики).

В мультипликационном клипе «Гимн панков» музыканты «Красной плесени» вступают в борьбу с напавшими на страну нацистами, которые поддерживают «попсу», и в итоге побеждают их. На танках и самолетах нацистов нарисованы свастики.

За последний месяц в России стало известно о ряде административных и уголовных дел за посты в сети «ВКонтакте». Это привело к общественной кампании за декриминализацию действий пользователей соцсетей: в поддержку этого выступили, в частности, Mail.ru, президентский Совет по правам человека. Минкомсвязи и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Преследования за репосты в России

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы