Омбудсмен Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение смягчить наказание за лайки и репосты в социальных сетях. «Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», — сказала она.
Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил 15 августа, что ведомство поддерживает законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, который в июне внесли в Госдуму.
С предложением амнистировать пользователей интернета, осужденных за экстремизм из-за лайков, репостов или публикации изображений, также выступала компания Mail.ru. Ее представители призывали освободить людей, чьи действия «не имели общественно опасных последствий».
По «экстремистским» статьям Уголовного кодекса в 2011 году были осуждены 149 человек, в 2017 году — более 600.