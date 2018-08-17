Омбудсмен Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты

ТАСС
10:59, 17 августа 2018
Надежный источник

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение смягчить наказание за лайки и репосты в социальных сетях. «Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», — сказала она.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил 15 августа, что ведомство поддерживает законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, который в июне внесли в Госдуму.
С предложением амнистировать пользователей интернета, осужденных за экстремизм из-за лайков, репостов или публикации изображений, также выступала компания Mail.ru. Ее представители призывали освободить людей, чьи действия «не имели общественно опасных последствий».
По «экстремистским» статьям Уголовного кодекса в 2011 году были осуждены 149 человек, в 2017 году — более 600.

Читайте также

новости

Анна Павликова с семьей после освобождения из СИЗО. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

игры

Когда можно соврать, а когда нельзя? Отвечают читатели «Медузы»

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке