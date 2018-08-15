Минкомсвязи поддержало отмену уголовной ответственности за репосты
Минкомсвязи направило положительный отзыв на законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Об этом RNS сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Обновлено. Совет по правам человек (СПЧ) при президенте РФ начал работать над поправками в законодательство об экстремизме, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Mail.ru призвала амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм. В компании считают, что под амнистию должны попасть все люди, чьи действия «не имели общественно опасных последствий».
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что понимает озабоченность Mail.ru привлечением к уголовной ответственности за лайки и репосты. Депутаты проанализируют все подобные приговоры, добавил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.