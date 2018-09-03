«Победа» повысила стоимость провоза багажа после претензий ФАС

Авиакомпания «Победа» с 4 сентября повысит с 499 до 777 рублей минимальный тариф провоза багажа до 10 килограммов, сообщает ТАСС.

В «Победе» заявили, что «вынуждены» повысить цены из-за , потребовавшей, чтобы каждый пассажир в рамках одного бронирования мог оформить багаж по единому тарифу.

В компании объяснили, что по промотарифу в 499 рублей пассажиры могли оформить багаж весом до 10 килограммов, если оплачивали услугу на сайте авиакомпании. Если за провоз багажа платили в агентствах и аэропортах, то это стоило одну тысячу рублей.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков отметил, что каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, могла оплатить провоз багажа по промотарифу.