Двух сотрудников колонии в Казани обвинили в избиении заключенных

Следственный комитет обвинил двух сотрудников ФСИН Татарстана в избиении заключенного в исправительной колонии строгого режима № 18 в Казани. В отношении 30-летних Ленара Гаязова и Андрея Семенова возбудили дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Следствие считает, что в августе 2018 года сотрудники колонии избили одного из осужденных, после чего на его теле нашли множественные кровоподтеки. Кроме того, Гаязова подозревают в том, что в 2015 году он избил еще одного заключенного «деревянным предметом по различным частям тела». Обвиняемые свою вину не признают.

Сотрудников ФСИН задержали 27 августа, после чего суд отправил их под домашний арест. В СК отметили, что собираются ходатайствовать об аресте обвиняемых.