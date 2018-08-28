Сотрудник центра «Э» посмотрел на странице обвиняемой в экстремизме 14 тысяч картинок за час

Сотрудник центра «Э» Вадим Стрелков, участвовавший в расследовании , утверждает, что за час посмотрел 14 тысяч изображений, размещенных на ее странице «ВКонтакте». Об этом сообщила Мотузная после заседания Индустриального районного суда Барнаула, прошедшего в закрытом режиме.

Во время заседания Стрелков не смог вспомнить, когда именно изучал картинки на странице Мотузной, но отметил, что посмотрел все изображения. Когда обвиняемая спросила, как Стрелков смог это сделать, он сказал, что не помнит. Сотрудник центра «Э» также отметил, что Мотузная сама подписала явку с повинной.

Также на суде допросили студенток РАНХиГС Дарью Исаенко и Анастасию Битнер, которые, как утверждала Мотузная, написали на нее заявление в полицию. По их просьбе допрос прошел в закрытом режиме, поскольку, как говорят свидетельницы, в их адрес поступают угрозы. Мотузная после суда рассказала, что Исаенко и Битнер путались в показаниях, говорили заученными фразами и не ответили на многие вопросы защиты.