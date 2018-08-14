«Ни на кого они не „стучали“». Глава алтайского СК вступился за свидетельниц по уголовным делам о мемах в ВК

Показания двух студенток РАНХиГС не были основой обвинения по делам об экстремизме, возбужденным против двух жителей Барнаула из-за мемов во «ВКонтакте».

Об этом изданию Amic.ru сообщил глава управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев.

По словам Долгалева, в одном деле девушки выступили свидетелями, в другом — понятыми. Помимо них, в делах было много других свидетелей, заявил представитель СК.