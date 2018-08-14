«Ни на кого они не „стучали“». Глава алтайского СК вступился за свидетельниц по уголовным делам о мемах в ВК
Показания двух студенток РАНХиГС не были основой обвинения по делам об экстремизме, возбужденным против двух жителей Барнаула из-за мемов во «ВКонтакте».
Об этом изданию Amic.ru сообщил глава управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев.
По словам Долгалева, в одном деле девушки выступили свидетелями, в другом — понятыми. Помимо них, в делах было много других свидетелей, заявил представитель СК.
«На момент возбуждения уголовных дел девушки не являлись еще студентками вуза. В этих делах они выступают как свидетели, которых там, кстати, много и помимо них. По существу от девушек ничего не зависит и ни на кого они „не стучали“. <…> Их просто жалко в связи с начавшейся вокруг истерией. <…> Сейчас девушкам просто портят жизнь», — сказал Долгалев.