«Ни на кого они не „стучали“». Глава алтайского СК вступился за свидетельниц по уголовным делам о мемах в ВК

Amic
13:17, 14 августа 2018

Показания двух студенток РАНХиГС не были основой обвинения по делам об экстремизме, возбужденным против двух жителей Барнаула из-за мемов во «ВКонтакте».

Об этом изданию Amic.ru сообщил глава управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев.

По словам Долгалева, в одном деле девушки выступили свидетелями, в другом — понятыми. Помимо них, в делах было много других свидетелей, заявил представитель СК.

«На момент возбуждения уголовных дел девушки не являлись еще студентками вуза. В этих делах они выступают как свидетели, которых там, кстати, много и помимо них. По существу от девушек ничего не зависит и ни на кого они „не стучали“. <…> Их просто жалко в связи с начавшейся вокруг истерией. <…> Сейчас девушкам просто портят жизнь», — сказал Долгалев.

Amic
В конце июля стало известно об уголовных делах за мемы во «ВКонтакте» против двух жителей Барнаула — Марии Мотузной и Даниила Маркина. Обвиняемые утверждали, что заявления на них написали студентки РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.
В августе появилась информация про два новых дела об экстремизме за посты в ВК в Алтайском крае. Вскоре представители соцсети выступили против «необоснованного преследования» пользователей и анонсировали введение новых настроек приватности.

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