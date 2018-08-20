Владелец Forbes распустил редакцию журнала GEO
Медиагруппа ACMG, которой принадлежит российская версия Forbes, приняла решение сократить штат трех других своих изданий — журнала GEO, его детского приложения «GEOленок» и «Gala Биография», журнала о жизни знаменитостей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ACMG.
По данным источников, всем журналистам изданий предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон. Ранее директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман говорил, что о закрытии проектов речи не идет — только о сокращении периодичности их выхода. При этом Озман признавал, что журналы были нерентабельными и что сейчас медиагруппа оптимизирует издержки.
Группа ACMG последние несколько месяцев конфликтует с редакцией Forbes, своего флагманского проекта: за это время в журнале дважды произошла смена главного редактора. Журналисты пожаловались на собственника в американский Forbes Media.
В начале августа стало известно о том, что журналистам Forbes задерживают зарплату. Она была выплачена только после того, как журналисты отказались выходить на работу.
Ежемесячная аудитория GEO, по данным Mediascope, превышает 700 тысяч человек, журнала «Gala Биография» — 550 тысяч человек.