СК в четвертый раз проверит сведения о сексуальных домогательствах в «Лиге школ»
Следственный комитет РФ начал новую, четвертую, проверку сведений о домогательствах к ученикам в московской «Лиге школ», о которых говорилось в расследовании специального корреспондента «Медузы» Даниила Туровского.
Проверку, рассказал адвокат Туровского Ильнур Шарапов, проводит следственное управление по ЮЗАО. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по словам адвоката, было отменено прокурором ЮЗАО 28 мая.
«Прокурор сказал, что отказ [в возбуждении уголовного дела] необоснован, потому что надо проверить эпизод с девочкой, которая сделала аборт. Поговорить с врачами из школы, документы посмотреть», — сообщил адвокат.
По состоянию на 13 августа, заявил Шарапов, проверка не была завершена.
Расследование спецкорреспондента «Медузы» Даниила Туровского о домогательствах в «Лиге школ» было опубликовано в январе 2017 года. Двадцать выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.
СК после публикации объявил о начале первой проверки, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. За ней последовали еще две проверки, после которых также не были возбужден дела, несмотря на новые показания пострадавших.
В мае бывший директор «Лиги школ» Сергей Бебчук подал в суд на Даниила Туровского, потребовав компенсацию в почти пять миллионов рублей. Первое заседание суда состоялось 14 августа.