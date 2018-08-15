СК в четвертый раз проверит сведения о сексуальных домогательствах в «Лиге школ»

Следственный комитет РФ начал новую, четвертую, проверку сведений о домогательствах к ученикам в московской «Лиге школ», о которых говорилось в расследовании специального корреспондента «Медузы» Даниила Туровского.

Проверку, рассказал адвокат Туровского Ильнур Шарапов, проводит следственное управление по ЮЗАО. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по словам адвоката, было отменено прокурором ЮЗАО 28 мая.

«Прокурор сказал, что отказ [в возбуждении уголовного дела] необоснован, потому что надо проверить эпизод с девочкой, которая сделала аборт. Поговорить с врачами из школы, документы посмотреть», — сообщил адвокат.

По состоянию на 13 августа, заявил Шарапов, проверка не была завершена.