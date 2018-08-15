СК в четвертый раз проверит сведения о сексуальных домогательствах в «Лиге школ»

Meduza
10:04, 15 августа 2018
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Следственный комитет РФ начал новую, четвертую, проверку сведений о домогательствах к ученикам в московской «Лиге школ», о которых говорилось в расследовании специального корреспондента «Медузы» Даниила Туровского.

Проверку, рассказал адвокат Туровского Ильнур Шарапов, проводит следственное управление по ЮЗАО. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по словам адвоката, было отменено прокурором ЮЗАО 28 мая.

«Прокурор сказал, что отказ [в возбуждении уголовного дела] необоснован, потому что надо проверить эпизод с девочкой, которая сделала аборт. Поговорить с врачами из школы, документы посмотреть», — сообщил адвокат.

По состоянию на 13 августа, заявил Шарапов, проверка не была завершена.

Расследование спецкорреспондента «Медузы» Даниила Туровского о домогательствах в «Лиге школ» было опубликовано в январе 2017 года. Двадцать выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.
СК после публикации объявил о начале первой проверки, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. За ней последовали еще две проверки, после которых также не были возбужден дела, несмотря на новые показания пострадавших.
В мае бывший директор «Лиги школ» Сергей Бебчук подал в суд на Даниила Туровского, потребовав компенсацию в почти пять миллионов рублей. Первое заседание суда состоялось 14 августа.

Дело «Лиги школ»

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