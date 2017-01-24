«Лига школ»: что нового Как в России отреагировали на расследование «Медузы» о сексуальных домогательствах в московской школе

23 января 2017 года «Медуза» опубликовала расследование Даниила Туровского о том, как руководители небольшой московской школы «Лига школ» в течение 20 лет регулярно сексуально домогались учениц: об этом рассказали многочисленные выпускники и бывшие сотрудники учебного заведения. За сутки, прошедшие с момента публикации, материалом заинтересовались в Следственном комитете и министерстве образования. «Медуза» кратко рассказывает о том, как развиваются события вокруг «Лиги школ» после выхода расследования.

Следственный комитет России начал доследственную проверку информации, опубликованной в расследовании «Медузы». В рамках проверки следователи должны установить все обстоятельства произошедшего и принять решение о том, заводить ли уголовное дело.

24 января член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что намерена внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания для родителей и учителей, которые, воспользовавшись своим положением, совращали детей. Мизулина вносила подобное предложение в 2012 году, но тогда законопроект был отклонен. «Если говорить о данной конкретной ситуации, то нужно дождаться результатов доследственной проверки. — заявила она. — Если факты подтвердятся, то наказание в любом случае будет очень серьезным. Ведь здесь речь идет о группе детей».

Высказалась об истории с «Лигой школ» и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. «Когда у нас будут материалы следственные, доказывающее вину этих людей, тогда мы будем говорить, — заявила она. — Имели эти люди справку [о судимости], не имели, как они попали на работу в школу, будут разбираться следственные органы. Эти случаи [сексуальных домогательств] никогда не были и не будут массовыми. Этого просто не может быть по определению».

На расследование обратили внимание федеральные телеканалы. Сюжеты, посвященные «Лиге школ», вышли на «России», «Москве 24», «Рен-ТВ». «Лайф» рассказал, что с забора бывшего здания школы 23 января срезали табличку с названием «Лиги школ».

Заместитель директора школы Николай Изюмов, которого выпускники обвинили в сексуальных домогательствах, отрицает все обвинения в свой адрес. В интервью «Московскому комсомольцу» он заявил: «Ученицы сами меня целовали». «Ни одна девочка последнего года учебы не могла бы обвинить меня в домогательствах, потому что этого не было, — написал Изюмов в своем фейсбуке. — Такие обвинения им не нужны. А нужны через годы тетенькам». Он назвал выпускников «людьми с больными душами», но сообщил, что не собирается подавать в суд иск о защите чести и достоинства, — от этого, по словам Изюмова, его отговорил адвокат.

Выпускники «Лиги школ» обсуждают расследование в социальных сетях. Учившаяся в «Лиге школ» Евгения Семина в своем фейсбуке заявила, что ее «несколько поцелуев в кабинете не травмировали, а скорее придали уверенности в моей девичьей неотразимости, как бы дико сейчас это ни звучало». Она написала: «Я помню, что больше всего переживала о том, что помимо меня он [Изюмов], оказывается, ухаживает еще за другими девочками. Читаю свой дневник тех времен — а там переживания как о ровеснике, прислал валентинку, был мне рад, приехал навестить, когда я болела, вау, первый поцелуй, ай да я!». В интервью «Дождю» Евгения Семина рассказала, что «в 13 лет считала [общение с Изюмовым] отношениями» и назвала учителя «возлюбленным поклонником, бойфрендом».

Директор школы Сергей Бебчук по-прежнему никак не прокомментировал расследование «Медузы».

«Медуза» продолжает следить за темой сексуального насилия в российской образовательной системе. Если у вас есть что об этом рассказать (про «Лигу школ» или любое другое учебное заведение), пишите на адрес school.abuse@meduza.io