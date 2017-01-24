Министр образования: растление детей в школах никогда не было массовым

Министр образования и науки России Ольга Васильева прокомментировала случаи сексуальных домогательств в российских школах. На пресс-конференции 24 января она заявила, что такие инциденты не носят массовый характер.

«Эти случаи никогда не были и не будут массовыми. Этого просто не может быть по определению», — заметила Васильева. Министр также подчеркнула, что педагоги при трудоустройстве обязаны предъявить справку об отсутствии судимости.