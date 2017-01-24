Министр образования: растление детей в школах никогда не было массовым
Министр образования и науки России Ольга Васильева прокомментировала случаи сексуальных домогательств в российских школах. На пресс-конференции 24 января она заявила, что такие инциденты не носят массовый характер.
«Эти случаи никогда не были и не будут массовыми. Этого просто не может быть по определению», — заметила Васильева. Министр также подчеркнула, что педагоги при трудоустройстве обязаны предъявить справку об отсутствии судимости.
Ранее Следственный комитет начал проверку фактов, описанных в расследовании специального корреспондента «Медузы» Даниила Туровского. Выпускники московской «Лиги школ» рассказали, что на протяжении многих лет директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов сексуально домогались учениц.
Изюмов отверг все обвинения в свой адрес. Связаться с Бебчуком «Медузе» не удалось.