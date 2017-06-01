В январе 2017 года «Медуза» опубликовала расследование о небольшой московской школе для одаренных детей «Лига школ». По утверждению выпускников и бывших сотрудников, директор учебного заведения Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов в течение 20 лет сексуально домогались учениц. После публикации появились новые свидетельства ; Следственный комитет начал проверку. Однако, как стало известно «Медузе», еще 24 апреля следствие отказалось возбуждать уголовное дело против Бебчука и Изюмова, сославшись на то, что жертвы не обратились в полицию вовремя. Группа выпускников «Лиги школ», которая инициировала собственное расследование, собирается опротестовывать это решение; каким образом, пока неизвестно. «Медуза» изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — и рассказывает, что в нем говорится.

Как стало известно «Медузе», 24 апреля 2017 года следователь Черемушкинского межрайонного следственного управления СК по Юго-Западному административному округу Москвы Никита Белоусов подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против директора «Лиги школ» Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

Проверка началась после того, как «Медуза» в январе 2017-го опубликовала свидетельства десятков бывших учеников московской школы для одаренных детей, которые обвиняли Бебчука и Изюмова в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что Бебчук и Изюмов домогались учениц в течение 20 лет. В расследовании подробно рассказывалось, что характер домогательств варьировался от психологического давления до петтинга и секса. Бывшие ученики отмечали, что все это происходило в здании школы, в походах, на даче Бебчука, в пансионате «Поречье».

О публикации высказались сенатор Елена Мизулина, министр образования Ольга Васильева; сюжеты о домогательствах в «Лиге школ» вышли на большинстве федеральных телеканалов. Некоторые выпускники «Лиги школ» и бывшие учителя не поверили свидетельствам о сексуальных домогательствах; они объединились в сообщество «Лига школ. Доброе имя». «Медуза» получила несколько индивидуальных и коллективных писем от выпускников и учителей, отвергающих обвинения в адрес Бебчука и Изюмова.

Следователь Белоусов указал, что в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку все люди, рассказывавшие о сексуальных домогательствах, своевременно не обратились в полицию с письменными заявлениями. В постановлении дополнительно отмечено, что «им не угрожали и не препятствовали обратиться», а другие опрошенные ученики не подтвердили противоправные действия.

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В 30-страничном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении «Медузы») говорится, что в действиях Сергея Бебчука и Николая Изюмова отсутствуют признаки преступления по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Кроме того, из постановления следует, что СК отказался возбуждать уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ («Ложный донос») против нескольких свидетелей, которые рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны Бебчука и Изюмова.

При этом уже на второй странице в постановлении появляются показания жертв сексуальных домогательств. Одна из них рассказала следователю, что в 2008 году Бебчук во время похода в Карпаты подошел к ней, обнял, начал гладить вокруг шеи, по волосам. Бебчук сказал ей, что «давно в нее влюблен и знает, что она тоже к нему неравнодушна». Бебчук спросил ее: «Хочешь ли ты?» Девушка отказалась.

Через несколько дней после дачи этих показаний она забрала их и заявила, что не считает себя потерпевшей.

Одна из бывших учениц «Лиги школ» рассказала следователю, что Николай Изюмов «одних быстро целовал в щеку, других мог зажать к стенке и долго целовать в щеки, лоб, подбородок, уши», «периодически во время поездки мог посадить себе на колени, поцеловать в шею», «иногда мог подойти сзади, ударить ладонью по попе, сделать вид, что хочет сказать что-то на ухо, при этом начать целовать шею, облизывать ухо», «обладал большим авторитетом, она не решалась сказать ему, что ей не нравятся его действия, опасаясь, что из-за этого у нее будут проблемы в школе».

Другая ученица рассказала, что Изюмов «периодически стоял у входа в школу, обнимал, целовал в губы, уши», «нарушал границы личного пространства». Он периодически звал ее к себе в кабинет, где сажал к себе на колени, целовал в губы и засовывал язык в рот, гладил тело, включая интимные зоны.

Со следователем также разговаривали жертвы, о которых писала «Медуза»: Нина (имя изменено), Людмила Соловьева, Лида (имя изменено), Вера Байковская. Нина рассказала, что Изюмов «совершил против нее противоправные действия, пригласив в свою квартиру» («Медузе» она говорила, что в квартире Изюмов потребовал от нее снять кофту и лечь на кровать).

Соловьева объяснила следователю, что летом 2007 года Бебчук на своей даче в Боброво подошел к ней, обнял за плечи, целовал в губы в течение трех секунд. Она же рассказала о приставаниях Изюмова: он сажал ее на колени, гладил, залезал под кофту, трогал грудь. Другая жертва объяснила следователю, что Изюмов также сажал ее на колени, залезал под кофту, целовал.

Еще одна выпускница «Лиги школ» сообщила следствию, что во время поездки в зимний лагерь «Поречье» Изюмов часто заходил в комнаты девушек и будил их поцелуями. В 2003 году Изюмов в присутствии свидетелей «зажал ее своим телом, чтобы она не могла куда-нибудь уйти» — и «совершал своим телом возвратно-поступательные движения, периодически касаясь ее, целовал, гладил по волосам». В постановлении указано, что жертва не обращалась в полицию о развратных действиях и поэтому «у следствия нет основания доверять ее показаниям». «Следствие приходит к выводу, что на момент развратных действий со стороны Изюмова [жертва] уже достигла возраста 14 лет», — говорится в постановлении.

Лагерь «Поречье» под Москвой, куда зимой ездили ученики «Лиги школ» Семен Кац для «Медузы»

Вера Байковская в показаниях рассказала, что летом 2007 года Бебчук в лесу потребовал, чтобы она разделась. Она добавила, что на одном из занятий по математике Бебчук схватил ее за волосы, начал бить голову о стену, спрашивал, «зачем ей голова». Кроме того, сообщила следователю Байковская, однажды в школе Бебчук заперся с ней в кабинете; он спросил у нее, пьет ли она пиво из горлышка, что «означает желание делать минет». По ее словам, на одном из занятий по физкультуре Изюмов был в коротких шортах (таких, что видны гениталии) и сказал девушке, что у нее красивые коленки. Тот же Изюмов, когда она училась в седьмом классе, подошел к ней сзади и приобнял за бедра.

Несколько учениц рассказали следователю, что никогда за время учебы не слышали о развратных действиях со стороны директора и его заместителя. Одна из них при этом подтвердила, что Изюмов целовал каждую школьницу на входе в здание «Лиги школ». Другая ученица «никогда и ни от кого не слышала никаких рассказов о совершении Бебчуком противоправных действий». Она сказала, что «в бане в Боброво собирались только для того, чтобы помыться». (Несколько выпускниц «Лиги школ» рассказывали «Медузе» о сексуальных домогательствах в бане на даче Бебчука в Боброво. Одна из них, Татьяна Карстен, говорила, что в 2014 году Бебчук предложил ей позаниматься математикой в бане; попарив ее веником, он сел на скамейку рядом с ней и приобнял. «Ты очень умная и красивая девочка, у нас все будет хорошо, у нас все получится», — сказал Бебчук и поцеловал школьницу в губы. Потом обнял крепче; целовал лоб, щеки, волосы; говорил, что любит ее и что «все будет хорошо»).

Сергей Бебчук в разговоре со следователем опроверг совершение каких-либо противоправных действий в отношении учеников. Николай Изюмов заявил, что никогда не пытался совратить кого-либо из учащихся, в губы не целовал, не сажал к себе на колени, не залезал к ним под одежду. «Медузе» в январе 2017 года Изюмов говорил, что он «всегда подходил, нежно будил, каждому лично говорил „доброе утро“»: «Целовал в щеки, в лоб, такие нежные отношения друг с другом важны, я этому учил детей». Про одну из жертв он заявил «Медузе»: «Она была для меня маленьким цветочком». В интервью «Московскому комсомольцу» он отмечал: «Ученицы сами меня целовали».

30 мая 2017 года знакомый Сергея Бебчука Илья Харит сообщил, что они смогли «преодолеть наезды [сенатора] Мизулиной и [депутата] Милонова, бомбивших следствие требованиями распять Бебчука»; он пообещал в фейсбуке, что скоро «начнется судебный процесс о защите чести и достоинства».

Инициатор расследования выпускников о сексуальных домогательствах Светлана Бозрова сказала «Медузе», что в пятницу, 2 июня, обсудит вместе с адвокатом и другими жертвами сексуального насилия дальнейшие действия. «Мы обязательно подадим апелляцию, нам придется снова проделать большую работу, фиксировать все случаи заново», — сказала Бозрова.