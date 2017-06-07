СК еще раз проверит сведения о сексуальных домогательствах в «Лиге школ»

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, заявила Петренко. «В настоящее время материал направлен в территориальный следственный отдел для дополнительной проверки», — добавила она.

Следственный комитет проведет новую проверку сведений о домогательствах к ученикам в московской «Лиге школ». Об этом сообщила RT официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Однако по результатам проверки в центральном аппарате СК России оно было отменено в связи с неполнотой проведенных следственных действий», — пояснила Петренко.

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки после публикации в январе расследования спецкорреспондента «Медузы» Даниила Туровского о домогательствах в «Лиге школ». Двадцать выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

После расформирования «Лиги школ» Бебчук и Изюмов продолжили работу в других образовательных учреждениях.

1 июня стало известно, что СК по итогам проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в постановлении об отказе в возбуждении дела, с которым ознакомилась «Медуза», содержались новые свидетельства пострадавших.