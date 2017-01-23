СК начал проверку после статьи «Медузы» о сексуальных домогательствах в московской школе

Следственный комитет России начал проверку после публикации статьи «Медузы» о сексуальных домогательствах в московской школе. Уголовное дело следователи пока не завели.

23 января «Медуза» опубликовала расследование Даниила Туровского о сексуальных домогательствах в московской государственной школе «Лига школ». Туровский выяснил, что с момента основания школы в 1994 году учителя домогались учениц. Об этом рассказали двадцать выпускников.

Выпускники обвинили в домогательствах директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. Они заставляли девочек раздеваться, трогали их и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться. Школу расформировали. Бебчук и Изюмов продолжают работать с детьми в других образовательных организациях. С Бебчуком «Медузе» не удалось связаться. Изюмов обвинения отрицает.