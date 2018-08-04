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Путин подписал законы о повышении НДС и о новых правилах проведения кинофестивалей

Официальный интернет-портал правовой информации
08:45, 4 августа 2018
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Президент России Владимир Путин 3 августа подписал ряд законов, принятых парламентом в весеннюю сессию, в том числе о повышении НДС с 18% до 20%.

Также президент подписал закон о кинофестивалях, который представители киноиндустрии просили отправить на доработку. Среди других подписанных Путиным законов — закон о родных языках и о выборе дня свадьбы при подаче заявления в ЗАГС

Правительство объявило о решении повысить НДС в июне, одновременно с решением повысить пенсионный возраст (этот закон принят только в первом чтении). Как писали «Ведомости», с помощью этой меры власти хотят получить часть денег на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина, который предполагает повышение продолжительности жизни и снижение уровня бедности в России и требует как минимум восемь триллионов рублей.

Подробнее о новых законах

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