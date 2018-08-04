Путин подписал законы о повышении НДС и о новых правилах проведения кинофестивалей
Президент России Владимир Путин 3 августа подписал ряд законов, принятых парламентом в весеннюю сессию, в том числе о повышении НДС с 18% до 20%.
Также президент подписал закон о кинофестивалях, который представители киноиндустрии просили отправить на доработку. Среди других подписанных Путиным законов — закон о родных языках и о выборе дня свадьбы при подаче заявления в ЗАГС.
Правительство объявило о решении повысить НДС в июне, одновременно с решением повысить пенсионный возраст (этот закон принят только в первом чтении). Как писали «Ведомости», с помощью этой меры власти хотят получить часть денег на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина, который предполагает повышение продолжительности жизни и снижение уровня бедности в России и требует как минимум восемь триллионов рублей.