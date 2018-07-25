Госдума приняла закон об изучении родного языка в школе

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о правилах изучения в школах родного языка.

Законопроект предполагает закрепить «свободный выбор» семьей школьника языка образования и изучаемого родного языка. Как признавал глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов, реализация этого права может быть ограничена возможностями конкретных школы и региона. В качестве родного языка может быть выбран русский язык.

Возможность получения образования на родном языке (из числа языков народов РФ), а также изучения родного языка или государственного языка российских регионов, должна быть закреплена в Федеральных образовательных стандартах. По словам Никонова, «федеральный стандарт означает обязательное включение в программу образования».

Собеседники «Коммерсанта» из Якутии и Татарстана высказывали опасения, что из-за необходимости сдавать ЕГЭ на русском языке школьники могут отказаться выбирать национальный язык в качестве родного, чтобы не сокращать в результате количество часов русского.