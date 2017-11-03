Разделение детей на татар и русских Прокуратура борется с изучением татарского языка в школах Татарстана. Школы борются с прокуратурой

В Татарстане продолжаются споры по поводу обязательного изучения татарского языка в школах — прокуратура и Рособрнадзор уже вынесли директорам предписания о необходимости сокращения количества уроков татарского языка и литературы. Некоторые школы следуют этим требованиям, другие — сопротивляются. Сторонники изучения татарского указывают, что в результате исполнения требований прокуратуры почти три тысячи учителей могут потерять работу. По просьбе «Медузы» казанский журналист Ильнур Шарафиев разобрался, что происходит в Татарстане вокруг изучения национального языка.

Прокуратура против татарского

Полемика вокруг изучения татарского языка в школах в Татарстане активизировалась в конце лета 2017 года — после заявления Владимира Путина о том, что регионы не должны заставлять детей учить не родные для них языки народов России (за исключением русского). В сентябре сторонники и противники изучения татарского активно обменивались заявлениями и выходили на митинги (одна активистка даже почти добилась того, что ее сына освободили от изучения татарского), в то время как региональные власти уверяли журналистов, что «все нормально».

17 октября Генпрокуратура совместно с Рособрнадзором начала проверки в школах Татарстана на предмет добровольного изучения татарского языка. Вскоре правоохранители стали направлять в школы предписания. В них, со ссылкой на Конституцию и федеральные образовательные стандарты, указывалось, что в школе «выявлены нарушения», так как выбор «родного языка» ограничен татарским. Также документ сообщал, что изучение татарского языка в качестве родного может происходить только с согласия родителей и не должно мешать изучению русского языка. Прокуратура призывала наказать виновных за допущенные нарушения.

Действия ведомства подверглись критике со стороны президента Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что наказание для директоров школ неуместно, так как они «выполняли инструкции», а сама ситуация — это «возврат в 90-е». «Ну, как может быть изучение государственного языка добровольным? Нигде в мире такого нет! Если где-то есть, покажите! — горячился президент. — Я согласен, нам нужно работать над риторикой, над количеством часов. Мы эти вопросы понимаем и эту работу ведем». Минниханов также отметил, что школы и их директора отвечают за «все выборные процессы» и предположил, что целью проверок является дискредитация Владимира Путина.

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, ныне занимающий пост государственного советника и по-прежнему сохраняющий в регионе большой политический авторитет, заявил, что менять программу во время учебного года нет никакой надобности. «Всегда договаривались. К августовскому совещанию наступающего года мы должны быть в состоянии доложить о стандартах и как дальше действовать. Сейчас что-либо менять невозможно просто. 25 лет работали — и вдруг, среди учебного года, взяться за разрушение. Что случилось-то? Что случится-то за несколько дней? — сетовал Шаймиев. — Владимир Владимирович Путин проявил озабоченность состоянием государственного русского языка прежде всего, при этом поддерживая обучение на родных языках. Почему делается такая перегонка?»

По данным переписи населения России от 2010 года, более 50% поучаствовавших в ней жителей республики указали татарский в качестве родного языка.

«Мы отступаем»

24 октября учителя татарского языка и литературы опубликовали во «ВКонтакте» «письмо боли и волнения» депутатам республиканского Госсовета. «Директоры нас не защищают, главы районов тоже молчат. Самое страшное и шокирующее — то, что многие другие преподаватели рады ликвидации уроков татарского языка, — говорится в тексте. — Нам никто ничего точного не говорит, но уже сегодня и родителей, и учителей заставляют писать заявления. Это и есть наше свободное государство? Это и есть наши равноправные и дружные народы? Это и есть наша всемирно известная толерантность?» В письме также сообщалось, что рабочих мест могут лишиться 2800 человек — примерно столько учителей татарского языка в республике.

26 октября татарские чиновники, в том числе министр образования Энгель Фаттахов и премьер-министр Алексей Песошин, провели собрание для учителей татарского и русского языков, на котором приняли резолюцию с обращением к министру образования и науки России Ольге Васильевой. «Там есть несколько конкретных пунктов — о том, что преподавание русского языка надо довести до стандартов. Есть пункт — в 10-х и 11-х классах преподавать [татарский] на добровольной основе, — пояснила участвовавшая во встрече зампред госсовета Татарстана Римма Ратникова. — Преподавание государственного татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция. Безусловно, это компромисс, безусловно, мы отступаем. Но, наверное, это сегодня нужно». Сам Фаттахов заявил, что татарский язык — государственный, и он будет сохранен, а «ни один учитель татарского на улице не останется».

Несмотря на эти слова, татарстанский профсоюз учителей уже опубликовал образцы уведомлений о сокращении часов работы или увольнении преподавателей татарского. Из документов следует, что учителям сообщают либо об увольнении в конце года по сокращению штатов, либо об изменении условий трудового договора из-за уменьшения нагрузки (если преподаватель не согласен, его также увольняют). В обоих вариантах школа имеет возможность предложить учителю другую вакансию. О том, что такие случаи уже происходят в Татарстане, изданиям «Idel. Реалии» и «Реальное время», анонимно рассказали несколько учителей, эту информацию подтвердил председатель федерального профсоюза работников народного образования и науки Юрий Прохоров. В социальных сетях также появилась фотография документа, который подписан директором школы № 170: в нем учителю предлагалась должность дворника с зарплатой 7800 рублей в месяц. Прохоров назвал это уведомление «недоразумением», но «законным», так как в школе была только одна вакансия. Директор позже объяснила, что не предлагала учителю стать дворником, а только перечислила все вакансии, которые есть в школе.

«Это ненормально»

Требованиям правоохранителей подчинились не во всех школах. Директор интерната «Солнце» Павел Шмаков, получив предписание, подал иск к прокуратуре Вахитовского района Казани, назвав ее действия «неправовыми». Шмаков утверждает, что проверка в его школе не проводилась. Позже директор сообщил в фейсбуке, что до конца учебного года не намерен сокращать часы татарского языка и литературы— зато готов добавить всем желающим уроков русского языка и литературы, а также изменить учебный план на следующий год.

Павел Шмаков выступает в школе «Солнце», 1 сентября 2017 года Сообщество «Казанское СОлНЦе» во «ВКонтакте»

«В предписании было написано, что татарский надо сокращать, а завучей наказывать, — рассказал Шмаков „Медузе“. — Наших учебных планов они не видели, к нам в школу не приходили, [прислали] под копирку сделанный документ. По закону о прокуратуре о любой проверке они были обязаны предупреждать — этого не было. Написали, что наш учебный план согласован с начальником Городского отдела народного образования — это неправда». По словам Шмакова, его несколько раз приглашали в прокуратуру, однако когда он просил прислать ему повестку, прокуратура отказывалась это делать.

Кроме того, по словам Шмакова, казанские чиновники, отвечающие за образование, уже проводят собрания для директоров школ, на которых также присутствуют прокуроры. Сам Шмаков участвовал в нескольких таких встречах. «Нас устно обязали провести родительские собрания, где родители выберут новый учебный план, — рассказывает директор. — Но родители не выбирают учебный план, его выбирает школа. Все эти устные требования — незаконные. Меня поражает, что сейчас пытаются делить детей на татар и русских, никогда такого не было, это ненормально. Пытаются в декабре—январе выгнать учителей на улицу. Ужасно. А в других школах директоров берут под козырек — там уже приняли другие планы или принимают их, люди уже заявления пишут».

Шмаков — не единственный директор, сопротивляющийся прокуратуре. Еще несколько его коллег обратились для защиты своих прав к адвокату Руслану Нагиеву (он, например, добился отмены решения о признании аятов Корана экстремистскими материалами, отстаивал право учителей в Мордовии работать в местной школе в платках и защищал Ильяса Никитина, которого в апреле этого года ошибочно сочли террористом, устроившим взрыв в петербургском метро). Юрист обратился с исковым письмом в Верховный суд, в котором указывает на неправомерность требований правоохранителей; ответа на него пока не поступило.

Другие школы действительно выполняют предъявленные им требования, хотя и возмущаются происходящим. «Я как директор школы выражаю боль от того, что мы два месяца находились самостоятельно наедине с этой проблемой. Мы провели собрание, изменили учебные планы и должны ввести его в действие с 7 ноября. В течение осенних каникул мы должны изменить полностью образовательную программу и рабочую программу педагогов русского и татарского языков. Непонятно, как будет финансироваться вопрос, если у них сократится учебная нагрузка. Я понимаю, были нарушения, но почему кардинально, за одну неделю, надо это делать?» — говорила на заседании республиканского Госсовета Ирина Бакова — депутат и директор одной из казанских гимназий. Судя по учебному плану на сайте ее школы, количество уроков татарского языка, которые теперь можно выбрать в рамках предмета «Родной язык», уже сокращено до двух часов в неделю, а у 10-11 классов этого курсе в программе нет вовсе.

Бородай за русский

Продолжается в Татарстане и общественная дискуссия вокруг изучения татарского в школах. Так, «представители научного и интеллигентного сообщества», среди которых — ученые, писатели, издатели и режиссеры, написали письмо властям республики, в котором обвиняют тех в пассивности. «Знайте — перед вами есть только два пути. Первый: с честью побороться за татарский язык и в случае поражения уйти с высоко поднятой головой; второй: остаться на своих теплых местах и отправить татарский язык на свалку истории. Но выбрав второй путь, вы сами со временем окажетесь там же, осужденные своим народом», — сообщается в обращении. Если верить авторам письма, на сегодня его подписали около 17 тысяч человек.

25 октября на центральную улицу Казани вышли около сорока татарских эстрадных артистов, чтобы заявить о необходимости сохранить обязательное изучение татарского. Акция не была согласована с властями; артисты, а также примкнувшие к ним прохожие и учителя татарского, спели песню «Родной язык» на стихи поэта Габдуллы Тукая и записали видеообращения с лозунгами вроде «Исчезнет язык — исчезнет народ!» и «Татарский язык не язык кухни, а государственный язык!» В поддержку татарского языка выступил и глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин, связав сохранение татарского языка с сохранением ислама в регионе. Кроме того, уже несколько раз во всех полутора тысячах мечетях Татарстана проводились проповеди на тему сохранения родного языка.

Звезды эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка в центре Казаниhttps://t.co/KQwoi2rN5u pic.twitter.com/uneM3eUxLL — ИА Татар-информ (@tatar_inform) October 25, 2017

Активность продолжается и в группах социальных сетях, где собираются сторонники или противники изучения татарского. Так, организаторы группы «Татароязычные родители» запланировали на 6 ноября митинг в поддержку татарского языка — он будет приурочен к 25-летию принятия конституции Татарстана. Как пояснили «Медузе» активисты, они не против увеличения часов преподавания русского, однако возмущены действиями прокуратуры.

«Мы видим, что в школах творится хаос. Топорно вынесенные прокурорские предписания, неповоротливость республиканских властей, давление агрессивно настроенных родительских меньшинств привели к тому, что мы наблюдаем разгорающийся межнациональный конфликт. И это касается не только Татарстана, но и Башкортостана, Чувашии, Якутии и других национальных территорий, — объясняет „Медузе“ активист группы Айназ Мухаметзянов. — Печально наблюдать, что под лозунгами о добровольности изучения татарского языка идет ликвидация татарского языка в системе образования».

Их оппоненты из паблика «Родительское сообщество Республики Татарстан» (ранее эта группа называлась «Комитет русскоязычных родителей Татарии») тоже не слишком довольны ситуацией: они жалуются на то, что в некоторых школах директоры без согласия родителей вводят учебные планы с обязательным изучением «родного языка» и принуждают выбирать татарский язык в качестве «родного»; чтобы бороться с этой практикой, в группе распространяют шаблоны жалоб в прокуратуру. 4 ноября активисты хотели провести митинг, пригласив на него «ради безопасности» добровольцев Донбасса — в частности, экс-премьера ДНР Александра Бородая, — однако позже отказались от своих планов в пользу круглого стола, «чтобы не будоражить и так разгоряченное общество». Создательница «Родительского сообщества» Ирина Гудочкина от разговора с «Медузой» отказалась.

16 ноября в Госдуме должны пройти парламентские чтения, где будет рассматриваться вопрос национальных языков и их преподавания в школах. Само поручение Владимира Путина, с которого все началось, должно быть выполнено до 1 декабря — активисты «Родительского сообщества» уже запустили по этому поводу «обратный отсчет» и предложили внести этот день в календарь ЮНЕСКО как «праздник добровольности».