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Представители киноиндустрии попросили Путина не подписывать поправки о правилах показа на фестивалях

Коммерсант
07:29, 1 августа 2018
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Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей обратились к Владимиру Путину с просьбой повлиять на введение новых правил кинопоказа. Как сообщает «Коммерсант», в открытом письме президенту представители киноиндустрии заявили, что «крайне обеспокоены ситуацией» с принятием поправок Минкульта к закону «О господдержке кинематографии».

Авторы письма просят Путина отправить поправки на доработку с участием представителей киноиндустрии.

В свою очередь Минкульт выпустил разъяснение, в котором заявил, что поправки уравнивают положение отечественного и зарубежного кино. Сейчас на кинофестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения могут демонстрироваться только иностранные ленты. После принятия поправок такое право получат и российские фильмы.

«Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии», — говорится в письме.

Коммерсант
В соответствии с предложенными поправками в России разрешат только те международные кинофестивали, которые попадут в специальный реестр министерства культуры. Реестр будут составлять на каждый год, критерии пока не известны.
Даже если кинофестиваль попадет в список разрешенных, фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать только на тех, где есть конкурс и жюри. 
Госдума приняла поправки о проведении кинофестивалей 26 июля, а Совет Федерации одобрил их 28 июля.

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