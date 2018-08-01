Представители киноиндустрии попросили Путина не подписывать поправки о правилах показа на фестивалях

Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей обратились к Владимиру Путину с просьбой повлиять на введение новых правил кинопоказа. Как сообщает «Коммерсант», в открытом письме президенту представители киноиндустрии заявили, что «крайне обеспокоены ситуацией» с принятием поправок Минкульта к закону «О господдержке кинематографии».

Авторы письма просят Путина отправить поправки на доработку с участием представителей киноиндустрии.

В свою очередь Минкульт выпустил разъяснение, в котором заявил, что поправки уравнивают положение отечественного и зарубежного кино. Сейчас на кинофестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения могут демонстрироваться только иностранные ленты. После принятия поправок такое право получат и российские фильмы.