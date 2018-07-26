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Госдума приняла закон о выборе даты свадьбы при подаче заявления в ЗАГС

Госдума РФ
08:43, 26 июля 2018
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Госдума приняла правительственный законопроект, позволяющий россиянам выбирать дату свадьбы при подаче заявления в ЗАГС.

По предлагаемым правилам, свадьба может быть назначена на дату в промежутке от месяца до года с момента подачи заявления в ЗАГС. Дату и время регистрации брака можно будет выбрать в том числе при подаче заявления через портал госуслуг.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2018 года.

При этом выбранная дата и/или время могут быть изменены руководителем органа записи актов гражданского состояния по совместному заявлению лиц.

Госдума РФ
Сейчас брак в России заключается по истечении месяца со дня подачи заявления. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующая система доставляет гражданам неудобства и создает возможности для коррупции в ЗАГСах при записи на «красивые даты».
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