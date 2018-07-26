Госдума приняла закон о выборе даты свадьбы при подаче заявления в ЗАГС
Госдума приняла правительственный законопроект, позволяющий россиянам выбирать дату свадьбы при подаче заявления в ЗАГС.
По предлагаемым правилам, свадьба может быть назначена на дату в промежутке от месяца до года с момента подачи заявления в ЗАГС. Дату и время регистрации брака можно будет выбрать в том числе при подаче заявления через портал госуслуг.
Закон должен вступить в силу с 1 октября 2018 года.
При этом выбранная дата и/или время могут быть изменены руководителем органа записи актов гражданского состояния по совместному заявлению лиц.
Сейчас брак в России заключается по истечении месяца со дня подачи заявления. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующая система доставляет гражданам неудобства и создает возможности для коррупции в ЗАГСах при записи на «красивые даты».