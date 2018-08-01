Минкульт считает закон о кинофестивалях «либерализацией», а представители киноиндустрии — наоборот Мы пересказываем их доводы коротко и в форме диалога
1 августа организаторы кинофестивалей, представители кинопрокатчиков, продюсеры и кинокритики попросили Путина направить на доработку закон, который меняет правила проведения международных кинофестивалей в России. По их мнению, многие фестивали из-за этой нормы просто не смогут существовать. В этот же день Минкульт объяснил, почему закон «никоим образом не ущемляет» рынок. «Медуза» кратко пересказывает эти документы в формате диалога.
Минкульт: Благодаря новому закону в России будет проще проводить международные кинофестивали и показывать фильмы по телевидению.
Киноиндустрия: Ваш закон выглядит как благая инициатива, а на самом деле он уничтожает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу.
Минкульт: Раньше на международных фестивалях в России без прокатного удостоверения разрешали показывать только зарубежные фильмы, а теперь можно и российские. Просто эти фестивали должны входить в ежегодный перечень Минкульта. Критерии должно утвердить правительство.
Киноиндустрия: Вы разрешаете показывать фильмы без прокатного удостоверения только на тех фестивалях, где есть жюри и конкурс. А даже если можно показывать без удостоверения, то только в течение 10 дней и не более двух показов. Но у нас огромная страна, за 10 дней не объедешь. Вы ставите под удар огромное количество фестивалей — ретроспективы классики, фестивали национальных кинематографий, тематические фестивали и не только.
Минкульт: С ретроспективами классики все будет нормально — у таких фильмов чаще всего и так есть прокатное удостоверение. Мы должны бороться с «параллельным прокатом»: по всей стране проводятся десятки «кинофестивалей», на которых показывают фильмы без прокатных удостоверений. Иногда это платные мероприятия, которые длятся по полгода.
Прокатное удостоверение получить просто — на это нужно несколько дней. Подаете заявление, платите пошлину, отдаете диск с фильмом, и готово. Еще одну копию надо отдать в Госфильмофонд — для потомков.
Киноиндустрия: Нет, получить это удостоверение сложно, а иногда даже невозможно. Иногда правообладатели дают разрешение только на один показ — в таком случае сдать копию в Госфильмофонд не получится.
Минкульт: Этот закон — либерализация. Раньше прокатное удостоверение не требовалось только для тех фильмов, которые специально создавались для показа по телевидению. А теперь для телевизионных показов не будут требовать даже в том случае, если фильм снимали для кинотеатров.
Киноиндустрия: Мы готовы к конструктивному взаимодействию с рабочей группой законопроекта и просим направить этот законопроект на доработку с привлечением представителей киноиндустрии.
Минкульт: Поправки в закон о поддержке кинематографии никоим образом не ущемляют участников кинорынка, а наоборот, упрощают процедуру и помогают в борьбе с нелегальным прокатом.
Киноиндустрия: Нет, эти поправки грозят лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры.
Фото в анонсе: Андрей Любимов / Агентство городских новостей «Москва»