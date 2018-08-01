1 августа организаторы кинофестивалей, представители кинопрокатчиков, продюсеры и кинокритики попросили Путина направить на доработку закон, который проведения международных кинофестивалей в России. По их мнению, многие фестивали из-за этой нормы просто не смогут существовать. В этот же день Минкульт объяснил, почему закон «никоим образом не ущемляет» рынок. «Медуза» кратко пересказывает эти документы в формате диалога.

Минкульт: Благодаря новому закону в России будет проще проводить международные кинофестивали и показывать фильмы по телевидению.

Киноиндустрия: Ваш закон выглядит как благая инициатива, а на самом деле он уничтожает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу.

Минкульт: Раньше на международных фестивалях в России без прокатного удостоверения разрешали показывать только зарубежные фильмы, а теперь можно и российские. Просто эти фестивали должны входить в ежегодный перечень Минкульта. Критерии должно утвердить правительство.

Киноиндустрия: Вы разрешаете показывать фильмы без прокатного удостоверения только на тех фестивалях, где есть жюри и конкурс. А даже если можно показывать без удостоверения, то только в течение 10 дней и не более двух показов. Но у нас огромная страна, за 10 дней не объедешь. Вы ставите под удар огромное количество фестивалей — ретроспективы классики, фестивали национальных кинематографий, тематические фестивали и не только.

Минкульт: С ретроспективами классики все будет нормально — у таких фильмов чаще всего и так есть прокатное удостоверение. Мы должны бороться с «параллельным прокатом»: по всей стране проводятся десятки «кинофестивалей», на которых показывают фильмы без прокатных удостоверений. Иногда это платные мероприятия, которые длятся по полгода.

Прокатное удостоверение получить просто — на это нужно несколько дней. Подаете заявление, платите пошлину, отдаете диск с фильмом, и готово. Еще одну копию надо отдать в Госфильмофонд — для потомков.

Киноиндустрия: Нет, получить это удостоверение сложно, а иногда даже невозможно. Иногда правообладатели дают разрешение только на один показ — в таком случае сдать копию в Госфильмофонд не получится.

Минкульт: Этот закон — либерализация. Раньше прокатное удостоверение не требовалось только для тех фильмов, которые специально создавались для показа по телевидению. А теперь для телевизионных показов не будут требовать даже в том случае, если фильм снимали для кинотеатров.

Киноиндустрия: Мы готовы к конструктивному взаимодействию с рабочей группой законопроекта и просим направить этот законопроект на доработку с привлечением представителей киноиндустрии.

Минкульт: Поправки в закон о поддержке кинематографии никоим образом не ущемляют участников кинорынка, а наоборот, упрощают процедуру и помогают в борьбе с нелегальным прокатом.

Киноиндустрия: Нет, эти поправки грозят лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры.