Александра Расторгуева посмертно наградили премией неигрового кино «Лавровая ветвь»
13:29, 2 августа 2018
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Совет национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» объявил о посмертном присуждении премии «за вклад в кинолетопись» режиссеру Александру Расторгуеву, убитому в Центральной Африке 30 июля.
В сообщении сказано, что совет должен был определить лауреата 2018 года «в эти дни», и единогласно решил присудить ее погибшему документалисту.
Александр был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии — в 2001 году его фильм «Мамочки» был признан лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005-м фильм «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был удостоен премии в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».
Александр Расторгуев был одним из самых известных российских документалистов. О некоторых его самых важных картинах можно прочитать в материале «Медузы». Фестиваль «Артдокфест» устроил ретроспективу Расторгуева — 12 его картин можно в течение 40 дней бесплатно посмотреть на сайте Artdoc.media.
Расторгуева убили в Центральноафриканской республике вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко. Они приехали туда, чтобы снять фильм про находящихся в ЦАР российских наемников. По одной из версий, целью преступления было ограбление — у погибших забрали деньги и технику.
Главные фильмы Александра Расторгуева
Убийство россиян в Центральной Африке
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