Александра Расторгуева посмертно наградили премией неигрового кино «Лавровая ветвь»

Александр был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии — в 2001 году его фильм «Мамочки» был признан лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005-м фильм «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был удостоен премии в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».