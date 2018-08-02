Возможно, убийство — хорошо спланированная политическая провокация. Но даже если там не было политики, это будет в любом случае использовано всеми сторонами как политический аргумент. Присутствие в ЦАР наших военных советников никто не отрицал, зачем вообще делать об этом расследование? Возможно, репортаж должен был превратить легально действующих военных в «наемников из ЧВК „Вагнер“, убивающих и гибнущих за интересы вороватого кровавого режима». Журналисты кинулись в эту авантюру не только из любопытства, но и из-за больших денег, которые им обещал Михаил Ходорковский, а теперь ясно, что ответственность за их смерть будет возложена на российские власти. Ходорковский послал людей на верную смерть, не позаботившись о прикрытии. Дело Скрипаля разваливается, но постоянно нужно создавать повод для давления на Россию. Ходорковский уже пожинает первые плоды от раскручивающегося маховика западной пропаганды. Даже если убийство — просто криминал, это будет использовано, чтобы выдавить Россию из региона.

Россия 24, РИА Новости, «Комсомольская правда», RT