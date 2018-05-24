Герман Греф принес извинения Геннадию Тимченко за отчет Sberbank CIB

По словам Тимченко, Греф позвонил накануне и заверил, что писавшие отчет аналитики уже уволены. «Мне лично все равно, я это … не читаю», — добавил бизнесмен.

В отчете Sberbank CIB говорилось , что компания «Стройтранснефтегаз», примерно половиной которой владеет семья Тимченко, является одним из основных выгодополучателей от строительства экспортных газопроводов «Газпрома».

Глава Сбербанка Герман Греф лично принес извинения Геннадию Тимченко за отчет Sberbank CIB. Об этом Тимченко рассказал The Bell на форуме в Петербурге.

Sberbank CIB в мае выпустил отчет, в котором говорилось, что основную выгоду от экспортных газопроводов «Газпрома» получают подрядчики, в том числе «Стройтранснефтегаз» Тимченко.

На следующий день после того, как об отчете сообщили СМИ, был уволен сооавтор отчета Александр Фэк, а еще спустя день поста лишился глава аналитического управления Sberbank CIB Александр Кудрин.

В Сбербанке заявили, что отчет, где упоминались газопроводы, «был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм», а содержащиеся в нем выводы были сделаны на основе непроверенных данных.