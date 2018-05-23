Уволен глава аналитического управления Sberbank CIB. Его сотрудники критиковали «Газпром» и Игоря Сечина

Уволен глава аналитического управления Sberbank CIB Александр Кудрин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Кудрин лишился поста вскоре после выпуска отчета, в котором говорилось, что основную выгоду от экспортных газопроводов «Газпрома» получают подрядчики.

Отчет был составлен Алексом Фэком и Анной Котельниковой. Фэк, который несколько месяцев назад подготовил отчет с критикой «Роснефти» и ее главы Игоря Сечина, 22 мая был уволен из Sberbank CIB.

В Сбербанке заявили, что отчет, где упоминались газопроводы, «был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм», а его автор делал выводы, основываясь на непроверенных данных.

«Sberbank CIB принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — передала пресс-служба Сбербанка слова главы кредитной организации Германа Грефа.