Sberbank CIB: строящиеся в России газопроводы выгодны только подрядчикам

Основную выгоду от строительства экспортных газопроводов в Китай («Сила Сибири») и Европу («Северный поток-2» и «Турецкий поток») получают компании-подрядчики, а не акционеры «Газпрома».

К такому выводу, пишет РБК, пришли аналитики Sberbank CIB Алекс Фэк и Анна Котельникова, составившие отчет о российских нефтегазовых компаниях.

Среди подрядчиков строительства экспортных газопроводов — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», примерно половиной которого владеет Геннадий Тимченко и его семья.

Аналитики указали на низкую рентабельность капиталовложений в эти проекты «Газпрома». В частности, отмечается в докладе, был выбран проект «Сила Сибири», затраты на который оцениваются в 55 миллиардов долларов. Его альтернатива — газопровод «Алтай» — обошелся бы, по предварительным расчетам, в 5,5 раза дешевле.

В Сбербанке комментировать отчет отказались, сославшись на то, что он является «коммерческим продуктом, который не распространяется для широкой публики». Представитель Аркадия Ротенберга заявил, что «Стройгазмонтаж» не может считаться основным выгодополучателем от строительства «Силы Сибири», так как газопровод останется в собственности «Газпрома». В «Стройтранснефтегазе» и «Газпроме» на запрос издания не ответили.