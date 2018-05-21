Sberbank CIB: строящиеся в России газопроводы выгодны только подрядчикам

РБК
10:35, 21 мая 2018
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Основную выгоду от строительства экспортных газопроводов в Китай («Сила Сибири») и Европу («Северный поток-2» и «Турецкий поток») получают компании-подрядчики, а не акционеры «Газпрома».

К такому выводу, пишет РБК, пришли аналитики Sberbank CIB Алекс Фэк и Анна Котельникова, составившие отчет о российских нефтегазовых компаниях.

Среди подрядчиков строительства экспортных газопроводов — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», примерно половиной которого владеет Геннадий Тимченко и его семья.

Аналитики указали на низкую рентабельность капиталовложений в эти проекты «Газпрома». В частности, отмечается в докладе, был выбран проект «Сила Сибири», затраты на который оцениваются в 55 миллиардов долларов. Его альтернатива — газопровод «Алтай» — обошелся бы, по предварительным расчетам, в 5,5 раза дешевле.

В Сбербанке комментировать отчет отказались, сославшись на то, что он является «коммерческим продуктом, который не распространяется для широкой публики». Представитель Аркадия Ротенберга заявил, что «Стройгазмонтаж» не может считаться основным выгодополучателем от строительства «Силы Сибири», так как газопровод останется в собственности «Газпрома». В «Стройтранснефтегазе» и «Газпроме» на запрос издания не ответили.

«Мы обнаруживаем, что решения „Газпрома“ становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды», — говорится в отчете.

РБК
Осенью 2017 года Sberbank CIB внес правки в отчет о состоянии российского нефтегазового сектора, убрав оттуда ряд критических замечаний о «Роснефти» и главе компании Игоре Сечине. Первая версия отчета, один из параграфов в которой назывался «Роснефть: мы должны поговорить об Игоре», была аннулирована. Клиентам была разослана новая версия документа. В Sberbank CIB тогда заявили, что в первой версии были нарушены принятые в компании «стандарты качества аналитики». 
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