Sberbank CIB убрал критику Сечина из отчета о российском нефтегазовом секторе

Одну из глав отчета аналитики Sberbank CIB назвали Rosneft: We Need to Talk About Igor („Роснефть“: надо поговорить об Игоре»). В ней говорится, что после консолидации ТНК-ВР в 2013 году «инвесторы предполагали, что компания займется снижением долга и переварит новый бизнес, особенно после коллапса цен на нефть в конце 2014 года и попадания компании под американские и европейские санкции». Вместо этого «Роснефть» с тех пор направила $22 млрд на приобретения «без четкой сфокусированности», пишут эксперты.