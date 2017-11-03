Sberbank CIB убрал критику Сечина из отчета о российском нефтегазовом секторе
Sberbank CIB отредактировал отчет о состоянии российского нефтегазового сектора, убрав оттуда ряд критических замечаний о «Роснефти» и главе компании Игоре Сечине.
Как выяснил РБК, первоначальная версия отчета была разослана «ограниченному кругу клиентов» 19 октября. Позднее текст был аннулирован; новая версия была представлена 3 ноября.
В первой версии, как пишут «Ведомости», были, в частности, слова «проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции гендиректора». В новой версии слово «гендиректора» заменили на «компании».
Кроме того, название одного из параграфов — «Роснефть»: мы должны поговорить об Игоре« — было заменено на просто „Роснефть“.
В Sberbank CIB заявили, что в первоначальной версии отчета были нарушены принятые в компании „стандарты качества аналитики“. Источник в банке сказал РБК, что аналитики решили сохранить „основные положения отчета“, но исправить стилистику.
Одну из глав отчета аналитики Sberbank CIB назвали Rosneft: We Need to Talk About Igor („Роснефть“: надо поговорить об Игоре»). В ней говорится, что после консолидации ТНК-ВР в 2013 году «инвесторы предполагали, что компания займется снижением долга и переварит новый бизнес, особенно после коллапса цен на нефть в конце 2014 года и попадания компании под американские и европейские санкции». Вместо этого «Роснефть» с тех пор направила $22 млрд на приобретения «без четкой сфокусированности», пишут эксперты.