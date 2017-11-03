Sberbank CIB убрал критику Сечина из отчета о российском нефтегазовом секторе

Sberbank CIB отредактировал отчет о состоянии российского нефтегазового сектора, убрав оттуда ряд критических замечаний о «Роснефти» и главе компании Игоре Сечине.

Как выяснил РБК, первоначальная версия отчета была разослана «ограниченному кругу клиентов» 19 октября. Позднее текст был аннулирован; новая версия была представлена 3 ноября.

В первой версии, как пишут «Ведомости», были, в частности, слова «проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции гендиректора». В новой версии слово «гендиректора» заменили на «компании».

Кроме того, название одного из параграфов — «Роснефть»: мы должны поговорить об Игоре« — было заменено на просто „Роснефть“.

В Sberbank CIB заявили, что в первоначальной версии отчета были нарушены принятые в компании „стандарты качества аналитики“. Источник в банке сказал РБК, что аналитики решили сохранить „основные положения отчета“, но исправить стилистику.