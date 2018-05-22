Из Sberbank CIB уволили одного из авторов отчетов с критикой «Газпрома» и «Роснефти»

Компания Sberbank CIB уволила аналитика Александра Фэка, который был одним из авторов отчетов с критикой руководства «Газпрома» и «Роснефти». Об этом сообщает РБК.

Увольнение связано с недавним отчетом о российских нефтегазовых компаниях, который был подписан Фэком и Анной Котельниковой. В нем утверждалось, что основную выгоду от строительства газопроводов в Китай получают не акционеры «Газпрома», а компании-подрядчики, в том числе принадлежащие Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко (друзьям президента Владимира Путина).

Руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в комментарии для РБК назвал отчет «непрофессиональным» и нарушающим «не только внутренние нормативные документы», но и этические нормы.

О возможном увольнении Фэка утром 22 мая написал телеграм-канал Fun&Profit.