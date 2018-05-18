Основатель «Додо Пиццы» сообщил о возобновлении дела о сбыте наркотиков

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников сообщил, что дело о сбыте наркотиков через его пиццерии возобновлено по требованию прокуратуры.

«В запросе из прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, была сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено „разгильдяйство“ (цитата), дознание проходило „ненапористо“ (цитата)», — написал Овчинников в фейсбуке.

В частности, по словам бизнесмена, ведомство потребовало установить связь между компанией «Додо Франчайзинг» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией DP Global Group («Додо Франчайзинг» принадлежит DP Global Group).

«[Ответы] на все вопросы, которые мне сегодня задавал следователь о нашей юридической структуре, есть в открытом доступе», — заявил Овчинников.