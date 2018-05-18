Основатель «Додо Пиццы» сообщил о возобновлении дела о сбыте наркотиков

Федор Овчинников
12:57, 18 мая 2018
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Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников сообщил, что дело о сбыте наркотиков через его пиццерии возобновлено по требованию прокуратуры.

«В запросе из прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, была сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено „разгильдяйство“ (цитата), дознание проходило „ненапористо“ (цитата)», — написал Овчинников в фейсбуке.

В частности, по словам бизнесмена, ведомство потребовало установить связь между компанией «Додо Франчайзинг» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией DP Global Group («Додо Франчайзинг» принадлежит DP Global Group).

«[Ответы] на все вопросы, которые мне сегодня задавал следователь о нашей юридической структуре, есть в открытом доступе», — заявил Овчинников.

Дело о сбыте наркотиков через «Додо Пицца» было возбуждено в связи с обнаружением в туалете ресторана в московском районе Южном Медведково двух пакетов с наркотиками.
Когда основателя сети Федора Овчинникова вызвали на допрос, оказалось, что еще до обнаружения наркотиков на него подали заявление о том, что он под прикрытием своего бизнеса занимается поставкой наркотиков из Латинской Америки. 
Автором заявления была названа Е. Пронина. Инвестор пиццерии «Додо» в Люберцах Екатерина Пронина заявила, что не подавала заявления против Овчинникова, и что ее подпись была сфабрикована.
В конце февраля Овчинников сообщил, что дело передали из районной полиции в управление по СВАО. По его словам, следователь из окружного управления назвал делом недоразумением и пообещал больше не вызывать на допросы.

Интервью Федора Овчинникова

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