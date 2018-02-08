Дело против «Додо Пиццы» завели по заявлению инвестора одной из пиццерий сети. Она утверждает, что ее подпись подделали
Подпись под заявлением в полицию, на основании которого было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в пиццерии «Додо Пицца», была сфабрикована. Об этом изданию VC рассказала инвестор пиццерии в Люберцах Екатерина Пронина, которая значится заявительницей по этому делу.
Пронина считает, что дело могли фальсифицировать конкуренты пиццерии. Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени.
«Я сама была не в курсе заявления, что оно подано от моего имени и в другом районе Москвы, я там не проживаю. Подпись там не моя, она сфабрикована, просто взяли фамилию кого-то из инвесторов. Это происки кого-то из конкурентов, к кому-то попала информация с нашими данными… Я, естественно, обращусь в органы с целью защиты своего имени, которое использовали для фабрикации заявления», — заявила Екатерина Пронина.