Дело против «Додо Пиццы» завели по заявлению инвестора одной из пиццерий сети. Она утверждает, что ее подпись подделали

Подпись под заявлением в полицию, на основании которого было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в пиццерии «Додо Пицца», была сфабрикована. Об этом изданию VC рассказала инвестор пиццерии в Люберцах Екатерина Пронина, которая значится заявительницей по этому делу.

Пронина считает, что дело могли фальсифицировать конкуренты пиццерии. Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени.