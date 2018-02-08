Дело против «Додо Пиццы» завели по заявлению инвестора одной из пиццерий сети. Она утверждает, что ее подпись подделали

VC
15:13, 8 февраля 2018
Надежный источник

Подпись под заявлением в полицию, на основании которого было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в пиццерии «Додо Пицца», была сфабрикована. Об этом изданию VC рассказала инвестор пиццерии в Люберцах Екатерина Пронина, которая значится заявительницей по этому делу.

Пронина считает, что дело могли фальсифицировать конкуренты пиццерии. Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени.

«Я сама была не в курсе заявления, что оно подано от моего имени и в другом районе Москвы, я там не проживаю. Подпись там не моя, она сфабрикована, просто взяли фамилию кого-то из инвесторов. Это происки кого-то из конкурентов, к кому-то попала информация с нашими данными… Я, естественно, обращусь в органы с целью защиты своего имени, которое использовали для фабрикации заявления», — заявила Екатерина Пронина.

VC
7 февраля основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал, что был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о сбыте наркотиков в одной из пиццерий, расположенной в московском районе Южное Медведково.
В полиции ему сообщили, что заявление было подано Прониной Е.В., утверждающей, что Овчинников под прикрытием своего бизнеса занимается поставками наркотиков из Латинской Америки.
Столичное управление МВД отчиталось, что за два месяца в пиццерии сотрудниками были найдены и переданы в полицию два пакета с наркотиками общей массой более 750 граммов.
Овчинников назвал выдвинутые обвинения абсурдными, а заявление в полицию — заведомо ложным доносом. Как и Пронина, он намерен подать заявление о клевете в свой адрес.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме