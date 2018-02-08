МВД: в «Додо Пицце» нашли 750 граммов наркотиков
В московской пиццерии «Додо Пицца», расположенной в проезде Дежнева в районе Южное Медведково, было изъято более 750 граммов наркотических веществ — производных Н-метилэфедрона. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.
По данным полиции, в ноябре 2017 года сотрудники пиццерии обнаружили в вентиляции туалета пакет с наркотиками весом 550 граммов, после чего обратились в правоохранительные органы. В январе 2018 года в том же заведении работники нашли еще один пакет весом 200 граммов.
В результате было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических веществ по части 5 статьи 228.1 УК РФ.
Об уголовном деле о сбыте наркотических веществ в «Додо Пицце» 7 февраля сообщил основатель сети пиццерий Федор Овчинников, вызванный на допрос в полицию в качестве свидетеля.
По его словам, дело было заведено по заявлению некой Прониной Е.В., которая утверждала, что Овчинников под прикрытием сети пиццерий занимается поставками наркотиков из Латинской Америки.
Вскоре СМИ выяснили, что заявительницей могла быть соучредительница франчайзи «Додо Пиццы» в Люберцах Екатерина Пронина. Однако Овчинников сомневается в этой версии. В частности, он сравнил подписи Прониной из заявления в полиции и документации пиццерии и не нашел в них сходства. Сам он намерен подать заявление о клевете в свой адрес.
8 февраля Овчинникова вызвали на повторный допрос в полицию. Тем временем в МВД заявили, что проводят дополнительную проверку по факту сообщения Овчинникова о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции.