МВД: в «Додо Пицце» нашли 750 граммов наркотиков

В московской пиццерии «Додо Пицца», расположенной в проезде Дежнева в районе Южное Медведково, было изъято более 750 граммов наркотических веществ — производных Н-метилэфедрона. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

По данным полиции, в ноябре 2017 года сотрудники пиццерии обнаружили в вентиляции туалета пакет с наркотиками весом 550 граммов, после чего обратились в правоохранительные органы. В январе 2018 года в том же заведении работники нашли еще один пакет весом 200 граммов.

В результате было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических веществ по части 5 статьи 228.1 УК РФ.