Основателя «Додо Пиццы» допросили по делу о сбыте наркотиков через пиццерии

Основателя сети «Додо Пицца» Федора Овчинникова допросили в ОВД по московскому району Южное Медведково в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков через пиццерии.

Как он сам рассказал на своей странице в фейсбуке, дело заведено по части 5 статьи 228.1 УК РФ по заявлению от некой Прониной Е.В., поступившему в полицию в письменном и электронном виде. В нем заявительница утверждала, что Овчинников со своими партнерами под прикрытием сети пиццерий занимается поставками наркотиков из Латинской Америки, для чего постоянно ездит за границу. Лично с заявительницей в полиции не общались.

На допросе следователь пояснила Овчинникову, что в нескольких заведениях «Додо Пиццы» в Москве были найдены «закладки» наркотических веществ.

Бизнесмен назвал абсурдным дело, возбужденное по факту сбыта наркотиков, и пообещал написать заявление о клевете в свой адрес.