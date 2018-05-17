Роскомнадзор заблокировал больше 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp. А через час разблокировал

Meduza
12:25, 17 мая 2018
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Обновлено: IP-адреса WhatsApp и Facebook были удалены из выгрузки реестра запрещенных сайтов примерно через час после включения. Роскомнадзор также разблокировал часть IP-адресов российских компаний, включенных в реестр вместе с WhatsApp.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов, принадлежащих мессенджеру WhatsApp. На это обратил внимание активист Филипп Кулин, отслеживающий пополнение выгрузки реестра.

«Медуза» проверила несколько IP-адресов WhatsApp, попавших в выгрузку, на сайте Роскомнадзора. Там указано, что доступ к ним ограничивается по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18. По этому же решению в реестр вносились миллионы IP-адресов популярных хостинг-провайдеров, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram.

В ту же выгрузку реестра попал один IP-адрес Facebook, а также 18 IP-адресов российского хостинг-провайдера Selectel и еще несколько десятков адресов других российских компаний, в том числе поисковика «Спутник» и компании Burger King.

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение о немедленной блокировке Telegram в рамках дела о непредоставлении ключей шифрования ФСБ.
С 16 апреля Роскомнадзор пытается помешать работе мессенджера, блокируя ради этого миллионы IP-адресов Amazon, Google и других популярных хостинг-провайдеров. Из-за этого в России с перебоями работают многие сервисы и онлайн-игры. Русскоязычная аудитория Telegram за первый месяц после начала блокировок снизилась всего на несколько процентов.

Роскомнадзор против интернета

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