Роскомнадзор заблокировал больше 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp. А через час разблокировал

Обновлено: IP-адреса WhatsApp и Facebook были удалены из выгрузки реестра запрещенных сайтов примерно через час после включения. Роскомнадзор также разблокировал часть IP-адресов российских компаний, включенных в реестр вместе с WhatsApp.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов, принадлежащих мессенджеру WhatsApp. На это обратил внимание активист Филипп Кулин, отслеживающий пополнение реестра.

«Медуза» проверила несколько IP-адресов WhatsApp, попавших в выгрузку, на сайте Роскомнадзора. Там указано, что доступ к ним ограничивается по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18. По этому же решению в реестр вносились миллионы IP-адресов популярных хостинг-провайдеров, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram.

В ту же выгрузку реестра попал один IP-адрес Facebook, а также 18 IP-адресов российского хостинг-провайдера Selectel и еще несколько десятков адресов других российских компаний, в том числе поисковика «Спутник» и компании Burger King.