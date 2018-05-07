Роскомнадзор: из-за блокировки Telegram пострадали 400 сайтов
В результате массовых блокировок для ограничения доступа к мессенджеру Telegram произошли сбои в работе 400 сайтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Ведомство принимает локальные решения, позволяющие пострадавшим интернет-ресурсам возобновить работу, сообщила пресс-служба.
Telegram заблокирован в России с 16 апреля из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Пытаясь ограничить доступ к Telegram, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, используемые мессенджером для обхода блокировки. В результате произошли сбои в работе сторонних сайтов.
22 апреля Telegram провел в России акцию против интернет-цензуры, призвав пользователей запускать из окон бумажные самолетики. Также мессенджер официально поддержал митинг против блокировки, который прошел в Москве 30 апреля.