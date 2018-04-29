Сервисный аккаунт Telegram разослал уведомление про митинг против блокировки мессенджера 30 апреля

Официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России уведомление про акцию против блокировки мессенджера, которая пройдет в Москве 30 апреля.

Уведомление содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова — первую в его русскоязычном телеграм-канале, который был создан 29 апреля. Дуров называет митинг 30 апреля «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию».

«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», — написал Дуров.