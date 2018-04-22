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Как сложить самолетик из бумаги: инструкция «Медузы» Один простой и несколько сложных способов поддержать свободный интернет

Meduza
12:30, 22 апреля 2018

Российские пользователи мессенджера Telegram получили сообщение от его официального аккаунта: представители компании призывают всех, кто поддерживает свободный интернет, в семь часов вечера 22 апреля запустить из окна бумажный самолетик. Для тех, кто выступает за свободный интернет, но по каким-то причинам не знает, как сложить из бумаги добротный самолет, — «Медуза» предлагает один очень простой и несколько сложных способов.

Вообще, сложить бумажный самолетик — так просто, что, даже если делать это без инструкции, что-нибудь да получится. Но не факт, что взлетит. Поэтому мы все-таки предложим вам несколько базовых способов. Начнем с самого простого. Вам понадобится бумажный лист А4 — и все. Делается за шесть шагов.

Этот способ подойдет тем, кто не ищет легких путей. В поддержку свободного интернета вы можете выпустить целый космический шаттл!

Как сделать бумажный шаттл NASA
Origami 4ik

Тем, кому не чуждо конструкторское мышление, предлагаем замороченную видеоинструкцию палубного истребителя F-14 Tomcat.

Как сложить из бумаги модель истребителя F-14 Tomcat
TriKdanG

Еще пара способов для тех, кто серьезно подходит даже к созданию бумажных самолетиков и готов посвятить экспериментам по их складыванию не один час.

Как сделать из бумаги самолеты, которые смогут летать по-настоящему далеко
Mahir Cave

И рекордсмен по сложности — бумажный джет Gulfstream. Одна только видеоинструкция длится 18 минут — не факт, что вы справитесь со сборкой за несколько часов, но попытаться стоит.

Как сложить из бумаги самолет Gulfstream
protogenius

Если вам и этого мало — вот сайт, на котором есть еще 40 инструкций на любой вкус.

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