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Как сложить самолетик из бумаги: инструкция «Медузы» Один простой и несколько сложных способов поддержать свободный интернет
Российские пользователи мессенджера Telegram получили сообщение от его официального аккаунта: представители компании призывают всех, кто поддерживает свободный интернет, в семь часов вечера 22 апреля запустить из окна бумажный самолетик. Для тех, кто выступает за свободный интернет, но по каким-то причинам не знает, как сложить из бумаги добротный самолет, — «Медуза» предлагает один очень простой и несколько сложных способов.
Вообще, сложить бумажный самолетик — так просто, что, даже если делать это без инструкции, что-нибудь да получится. Но не факт, что взлетит. Поэтому мы все-таки предложим вам несколько базовых способов. Начнем с самого простого. Вам понадобится бумажный лист А4 — и все. Делается за шесть шагов.
Этот способ подойдет тем, кто не ищет легких путей. В поддержку свободного интернета вы можете выпустить целый космический шаттл!
Тем, кому не чуждо конструкторское мышление, предлагаем замороченную видеоинструкцию палубного истребителя F-14 Tomcat.
Еще пара способов для тех, кто серьезно подходит даже к созданию бумажных самолетиков и готов посвятить экспериментам по их складыванию не один час.
И рекордсмен по сложности — бумажный джет Gulfstream. Одна только видеоинструкция длится 18 минут — не факт, что вы справитесь со сборкой за несколько часов, но попытаться стоит.