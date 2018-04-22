Как сложить самолетик из бумаги: инструкция «Медузы» Один простой и несколько сложных способов поддержать свободный интернет

Вообще, сложить бумажный самолетик — так просто, что, даже если делать это без инструкции, что-нибудь да получится. Но не факт, что взлетит. Поэтому мы все-таки предложим вам несколько базовых способов. Начнем с самого простого. Вам понадобится бумажный лист А4 — и все. Делается за шесть шагов.