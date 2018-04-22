Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. И пообещали убрать за собой
Утром 22 апреля Telegram стал рассылать российским пользователям сообщение с предложением в семь часов вечера запустить из окна бумажный самолет в поддержку свободного интернета. Акция приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.
Призыв поддержал в своих личных соцсетях и создатель Telegram Павел Дуров — он добавил к нему просьбу через час после акции спуститься во двор и убрать за собой самолетики.
В 19:00 жители разных городов России начали запускать самолетики и выкладывать фото и видео в соцсетях.
К акции присоединились в Казани.
В Санкт-Петербурге.
В Белгороде.
В Краснодаре.
В Брянске.
В Апатитах.
В Сочи.
И в Москве.
Многие участники акции оставляли на самолетиках надписи и послания. В основном они были адресованы Павлу Дурову или Роскомнадзору. Основателю Telegram, как правило, выражали поддержку, ведомству демонстрировали неодобрение.
Кстати, убрать за собой некоторые тоже пообещали.