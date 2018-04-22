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Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. И пообещали убрать за собой

Meduza
17:24, 22 апреля 2018

Утром 22 апреля Telegram стал рассылать российским пользователям сообщение с предложением в семь часов вечера запустить из окна бумажный самолет в поддержку свободного интернета. Акция приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.

Призыв поддержал в своих личных соцсетях и создатель Telegram Павел Дуров — он добавил к нему просьбу через час после акции спуститься во двор и убрать за собой самолетики.

В 19:00 жители разных городов России начали запускать самолетики и выкладывать фото и видео в соцсетях.

К акции присоединились в Казани.

В Санкт-Петербурге.

В Белгороде.

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В Краснодаре.

В Брянске.

В Апатитах.

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В Сочи.

И в Москве.

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Многие участники акции оставляли на самолетиках надписи и послания. В основном они были адресованы Павлу Дурову или Роскомнадзору. Основателю Telegram, как правило, выражали поддержку, ведомству демонстрировали неодобрение.

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Кстати, убрать за собой некоторые тоже пообещали.

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