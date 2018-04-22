Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. И пообещали убрать за собой

Утром 22 апреля Telegram стал рассылать российским пользователям сообщение с предложением в семь часов вечера запустить из окна бумажный самолет в поддержку свободного интернета. Акция приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.

Призыв поддержал в своих личных соцсетях и создатель Telegram Павел Дуров — он добавил к нему просьбу через час после акции спуститься во двор и убрать за собой самолетики.

В 19:00 жители разных городов России начали запускать самолетики и выкладывать фото и видео в соцсетях.

К акции присоединились в Казани.

A post shared by Игорь Суханов (@ghostzillah) on Apr 22, 2018 at 9:03am PDT

В Санкт-Петербурге.

A post shared by ɴ ɪ ᴋ ɪ ᴛ ᴀ ɢ ʀ ᴏ ᴍ ᴏ ᴠ (@romse_one) on Apr 22, 2018 at 9:00am PDT

В Белгороде.

A post shared by K.Yu.S. (@yulia_kiykova) on Apr 22, 2018 at 9:17am PDT

В Краснодаре.

A post shared by Свадебный фотограф Краснодар (@kraynukov_valeriy) on Apr 22, 2018 at 9:16am PDT

В Брянске.

A post shared by 💎ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ☭𝑫𝑽𝑬𝑹𝑺𝑻.𝑹𝑼☭ (@ne_pereplati) on Apr 22, 2018 at 9:10am PDT

В Апатитах.

A post shared by 野郎 (@sh0ver) on Apr 22, 2018 at 9:05am PDT

В Сочи.

A post shared by Николай Беженарь (@bezhenarn) on Apr 22, 2018 at 9:05am PDT

И в Москве.

A post shared by Igor Boyko (@257zero) on Apr 22, 2018 at 9:18am PDT

Многие участники акции оставляли на самолетиках надписи и послания. В основном они были адресованы Павлу Дурову или Роскомнадзору. Основателю Telegram, как правило, выражали поддержку, ведомству демонстрировали неодобрение.

A post shared by Denis Ermakov (@ermakov.denis) on Apr 22, 2018 at 9:38am PDT

A post shared by Lemanera (@lemaner) on Apr 22, 2018 at 9:11am PDT

A post shared by Ксения (@rosshchina) on Apr 22, 2018 at 9:16am PDT

A post shared by Danila Gundyrev (@danya_divin) on Apr 22, 2018 at 9:08am PDT

A post shared by Художник Александр Бормотов (@bormotov_artist) on Apr 22, 2018 at 9:04am PDT

Кстати, убрать за собой некоторые тоже пообещали.