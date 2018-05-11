Суд оставил без движения жалобу Telegram на немедленную блокировку

РИА Новости
09:25, 11 мая 2018
Надежный источник

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу юристов Telegram на немедленную блокировку мессенджера в России, сообщили в пресс-службе суда.

Суд предоставил Telegram срок до 4 июня для устранения недостатков. В чем они заключаются, пока не уточняется.

Таганский суд Москвы санкционировал блокировку Telegram 13 апреля по иску Роскомнадзора и разрешил начать ее немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
С 16 апреля мессенджер начали блокировать на территории России, однако у большинства пользователей он продолжил работать без VPN. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал до 20 миллионов IP-адресов крупнейших провайдеров, из-за чего в работе сотен сайтов и сервисов начались сбои.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Самый пожилой ученый Австралии спел «Оду к радости» перед эвтаназией 104-летний Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике в Швейцарии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Польше на шоссе перевернулся грузовик с шоколадом. Никто не обрадовался

47 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы