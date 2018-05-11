Суд оставил без движения жалобу Telegram на немедленную блокировку

Суд предоставил Telegram срок до 4 июня для устранения недостатков. В чем они заключаются, пока не уточняется.

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу юристов Telegram на немедленную блокировку мессенджера в России, сообщили в пресс-службе суда.

Таганский суд Москвы санкционировал блокировку Telegram 13 апреля по иску Роскомнадзора и разрешил начать ее немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

С 16 апреля мессенджер начали блокировать на территории России, однако у большинства пользователей он продолжил работать без VPN. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал до 20 миллионов IP-адресов крупнейших провайдеров, из-за чего в работе сотен сайтов и сервисов начались сбои.