Алексея Малобродского увезли из суда в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновление. Малобродский доставлен в кардиореанимацию; он находится в тяжелом состоянии, заявили РИА Новости в 20-й больнице. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, у Малобродского подозрение на инфаркт.

Обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского решено положить в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом „Скорой помощи“ рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — заявили в суде.

Малобродского доставят в 20-ю больницу. В момент объявления о госпитализации он находился в конвойном помещении суда.