Алексея Малобродского увезли из суда в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии

Интерфакс
14:09, 10 мая 2018
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Обновление. Малобродский доставлен в кардиореанимацию; он находится в тяжелом состоянии, заявили РИА Новости в 20-й больнице. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, у Малобродского подозрение на инфаркт. 

Обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского решено положить в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом „Скорой помощи“ рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — заявили в суде.

Малобродского доставят в 20-ю больницу. В момент объявления о госпитализации он находился в конвойном помещении суда.

10 мая Алексею Малобродскому стало плохо в суде, ему вызвали скорую помощь. Его лечащий врач заявил о подозрениях на инфаркт миокарда и признаках сахарного диабета.
Заседание было связано с повторным ходатайством СК о переводе Малобродского под домашний арест. Басманный суд отказался рассматривать его. Малобродский назвал требование прокуратуры оставить ходатайство без рассмотрения «покушением на убийство».

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