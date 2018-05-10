«Формальные причины будут стоить жизни человеку». Адвокаты Малобродского попросили о помощи главу Минздрава

Адвокаты Алексея Малобродского обратились к исполняющей обязанности главы Минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой о содействии в переводе бывшего директора «Гоголь-центра» из СИЗО по медицинским показаниям.

Кроме того, защита направила просьбу Следственному комитету об изменении меры пресечения Малобродскому, сообщает корреспондент «Медузы». По мнению адвокатов, следствие имеет возможность сегодня же отпустить Малобродского под подписку о невыезде без обращения в судебные органы.

«Мы просим в оказании медицинской помощи Малобродскому из гуманитарных соображений. Человек находится в критическом состоянии, ему требуется срочная реанимация. Формальные причины будут стоить жизни человеку», — заявили адвокаты.

Ранее 10 мая Алексею Малобродскому стало плохо во время заседания в Басманном суде Москвы, после чего ему вызвали скорую.

Лечащий врач Малобродского Ярослав Ашихмин заявил, что у его пациента диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.