«Формальные причины будут стоить жизни человеку». Адвокаты Малобродского попросили о помощи главу Минздрава

Meduza
11:07, 10 мая 2018
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Адвокаты Алексея Малобродского обратились к исполняющей обязанности главы Минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой о содействии в переводе бывшего директора «Гоголь-центра» из СИЗО по медицинским показаниям.

Кроме того, защита направила просьбу Следственному комитету об изменении меры пресечения Малобродскому, сообщает корреспондент «Медузы». По мнению адвокатов, следствие имеет возможность сегодня же отпустить Малобродского под подписку о невыезде без обращения в судебные органы.

«Мы просим в оказании медицинской помощи Малобродскому из гуманитарных соображений. Человек находится в критическом состоянии, ему требуется срочная реанимация. Формальные причины будут стоить жизни человеку», — заявили адвокаты.

Ранее 10 мая Алексею Малобродскому стало плохо во время заседания в Басманном суде Москвы, после чего ему вызвали скорую.

Лечащий врач Малобродского Ярослав Ашихмин заявил, что у его пациента диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.

10 мая Басманный суд Москвы отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе Алексея Малобродского под домашний арест. 
Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Он остается единственным фигурантом дела «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств, кто содержится в СИЗО.
По делу «Седьмой студии» под домашним арестом находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Продюсер Екатерина Воронова покинула Россию и была объявлена в розыск.
Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину не признают.

Дело «Седьмой студии»

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