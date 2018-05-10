Суд отказался рассматривать повторную просьбу СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест
Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Оставить ходатайство без рассмотрения просила прокуратура. Защита Малобродского сообщила на заседании об ухудшении состояния его здоровья.
«Вам аукнется это покушение на убийство», — сказал Малобродский прокурору.
27 апреля Басманный суд отклонил аналогичное ходатайство СК.
Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии». Бывший директор «Гоголь-центра» остается единственным фигурантом дела, кто содержится в СИЗО.
Под домашним арестом по делу «Седьмой студии» находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Продюсер Екатерина Воронова покинула Россию и была объявлена в розыск.
Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину не признают.