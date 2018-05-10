Суд отказался рассматривать повторную просьбу СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Оставить ходатайство без рассмотрения просила прокуратура. Защита Малобродского сообщила на заседании об ухудшении состояния его здоровья.

«Вам аукнется это покушение на убийство», — сказал Малобродский прокурору.

27 апреля Басманный суд отклонил аналогичное ходатайство СК.