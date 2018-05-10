Алексею Малобродскому вызвали скорую в суд. Врач диагностировал у него инфаркт

Meduza
10:29, 10 мая 2018

Бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому вызвали скорую помощь в здание Басманного суда Москвы.

Как сообщает корреспондент «Медузы», обвиняемому по делу «Седьмой студии» стало плохо на заседании по рассмотрению ходатайства о его переводе из СИЗО под домашний арест.

В зал суда, где находился Малобродский, не впустили кардиолога Ярослава Ашихмина, являющегося лечащим врачом бывшего директора «Гоголь-центра». Он дежурил в коридоре вместе с другими сторонниками Малобродского, пришедшими поддержать его во время судебного процесса.

По данным врача, Малобродскому требуется экстренная госпитализация, существует угроза его жизни. У него диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда, заявил Ашихмин.

По окончании заседания Малобродского вывели из зала суда в наручниках. К зданию подъехала машина скорой помощи.

10 мая Басманный суд Москвы отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе Алексея Малобродского под домашний арест. «Вам аукнется это покушение на убийство», — сказал Малобродский на заседании прокурору.
Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии». Он остается единственным фигурантом дела, кто содержится в СИЗО.

Дело «Седьмой студии»

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