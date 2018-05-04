Глава ОЗХО назвал дозу примененного против Скрипалей «Новичка»

Для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери использовалось от 50 до 100 граммов жидкого химического вещества. Об этом в интервью The New York Times заявил руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

Такое количество яда указывает на то, что он почти наверняка был произведен для использования в качестве оружия, а не для лабораторных исследований, считает глава ОЗХО. Частицы вещества, квалифицированного как «Новичок», были обнаружены на дверной ручке дома Сергея Скрипаля в Солсбери, на скамейке, где россиян нашли в бессознательном состоянии после отравления, и других местах, которые они посещали в городе.

По словам Узюмджю, он предпринимает необходимые шаги, чтобы внести «Новичок» в список химического оружия, контролируемого ОЗХО. Все страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химоружия, будут обязаны декларировать запасы этого яда, произведенные для исследований или разработки антидота и превышающие 5-10 граммов.