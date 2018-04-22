The Mirror: британская полиция подозревает в отравлении Скрипалей бывшего сотрудника ФСБ

The Daily Mirror
11:34, 22 апреля 2018
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Британская полиция подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей 54-летнего бывшего сотрудника ФСБ России с позывным «Гордон», пишет издание The Mirror.

Предполагается, что этот человек использует псевдоним Михаилс Савицкис и еще два фиктивных имени. Полиция считает, что он уже покинул Великобританию. Кроме него, к отравлению Скрипалей могут быть причастны еще пять человек, пишет The Mirror.

Позывной «Гордон» британские следователи узнали в ходе пятичасового допроса бывшего агента ФСБ Бориса Карпичкова, который в прошлом был двойным агентом латвийских спецслужб и российской ФСБ, в конце 1990-х сбежал на Запад, а в 2010 году получил убежище в Великобритании.

Капричков рассказал журналистам, что в 1990-х «Гордон» был его подчиненным. Он получил юридическое образование в Латвийском университете, потом работал в КГБ и ФСБ. По словам Капричкова, на его счету минимум одно убийство — в 1990-х он застрелил главаря латвийской преступной группировки.

Британская газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что полиция определила основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным газеты, они были отравлены группой людей, отправленных в Великобританию российскими властями и вернувшихся после покушения назад в Россию.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в причастности к покушению Россию и выслала более 20 российских дипломатов. Такой же шаг предприняли другие западные страны, откуда были выдворены в общей сложности более 100 российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.
Борис Капричков в марте заявил британским СМИ, что незадолго до отравления Скрипалей получил предупреждение о том, что ФСБ собирается устранить человека с такой фамилией. Кроме того, Капричков рассказал, что около 10 лет назад сам пережил попытку отравления в Новой Зеландии.
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