The Mirror: британская полиция подозревает в отравлении Скрипалей бывшего сотрудника ФСБ

Британская полиция подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей 54-летнего бывшего сотрудника ФСБ России с позывным «Гордон», пишет издание The Mirror.

Предполагается, что этот человек использует псевдоним Михаилс Савицкис и еще два фиктивных имени. Полиция считает, что он уже покинул Великобританию. Кроме него, к отравлению Скрипалей могут быть причастны еще пять человек, пишет The Mirror.

Позывной «Гордон» британские следователи узнали в ходе пятичасового допроса бывшего агента ФСБ Бориса Карпичкова, который в прошлом был двойным агентом латвийских спецслужб и российской ФСБ, в конце 1990-х сбежал на Запад, а в 2010 году получил убежище в Великобритании.

Капричков рассказал журналистам, что в 1990-х «Гордон» был его подчиненным. Он получил юридическое образование в Латвийском университете, потом работал в КГБ и ФСБ. По словам Капричкова, на его счету минимум одно убийство — в 1990-х он застрелил главаря латвийской преступной группировки.