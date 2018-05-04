Президент Чехии сообщил о производстве на территории страны небольшого количества «Новичка»

Президент Чехии Милаш Земан заявил, что в 2017 году на территории страны было произведено небольшое количества нервно-паралитического вещества «Новичок».

По словам Земана, в военном исследовательском институте в Брно было произведено, протестировано и затем уничтожено небольшое количество вещества A-230, которое, согласно докладу военной разведки, попадает в категорию «Новичок».

Другие организации, в том числе Служба безопасности и информации, сообщили президенту, что это не был «Новичок», однако он решил опираться на мнение военной разведки.