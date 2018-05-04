Президент Чехии сообщил о производстве на территории страны небольшого количества «Новичка»

«Чешское радио»
21:24, 3 мая 2018
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Президент Чехии Милаш Земан заявил, что в 2017 году на территории страны было произведено небольшое количества нервно-паралитического вещества «Новичок».

По словам Земана, в военном исследовательском институте в Брно было произведено, протестировано и затем уничтожено небольшое количество вещества A-230, которое, согласно докладу военной разведки, попадает в категорию «Новичок».

Другие организации, в том числе Служба безопасности и информации, сообщили президенту, что это не был «Новичок», однако он решил опираться на мнение военной разведки.

«Вывод заключается в том, что у нас был создан и испытан „Новичок“, пусть и в не большом количестве, а затем уничтожен. Делать вид, что это не так — лицемерие», — заявил президент (чешск. яз.).

«Чешское радио»
Президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам проверить, мог ли в стране быть произведен яд «Новичок», после утверждений российских дипломатов, что Чехия могла быть источником яда, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.
Великобритания утверждает, что бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок», сделанным в России. Власти РФ эти обвинения категорически отвергают и указывают, что яд мог быть произведен на Западе.
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