Чешский президент поручил проверить, производился ли в стране «Новичок». МИД РФ назвал Чехию возможным источником вещества

Президент Чехии Милош Земан поручил директору контрразведки BIS Михалу Куделке проверить, могло ли в стране производиться или храниться вещество «Новичок». Об этом сообщается на официальном сайте чешского президента.

В начале марта в Великобритании был отравлен бывший офицер ГРУ, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было создано в СССР.

Российский МИД заявляет, что ни в СССР, ни в России не разрабатывалось химическое оружие «Новичок». По мнению МИД, отравившее Скрипалей вещество могло быть создано на Западе в 1990-е годы на основе советских технологий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Чехию одним из возможных источников «Новичка», наряду с Великобританией, Словакией и Швецией. МИД Чехии в ответ вызвал российского посла Александра Змеевского, потребовав от него объяснить эти «лживые утверждения».

После отравления Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата; аналогичные меры были приняты в США, Канаде и ряде европейских стран. В частности, Чехия объявила о выдворении трех российских дипломатов.