Белый дом опубликовал фотографии тайной встречи директора ЦРУ и лидера КНДР

Администрация президента США опубликовала фотографии, сделанные во время встречи Майка Помпео, занимавшего в тот момент пост директора ЦРУ, и лидера КНДР Ким Чен Ына.

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2018

Помпео в конце марта — начале апреля посетил КНДР с тайным визитом, о котором СМИ известно лишь несколько дней назад. Белый дом поездку Помпео в Северную Корею ранее не комментировал.

В подписи к фотографиям встречи с Ким Чен Ыном, опубликованным в официальном твиттере Белого дома, отмечается «великолепная работа» Помпео, направленная на то, чтобы сделать Корейский полуостров зоной, свободной от ядерного оружия.