Белый дом опубликовал фотографии тайной встречи директора ЦРУ и лидера КНДР

Белый дом
05:33, 27 апреля 2018
Надежный источник

Администрация президента США опубликовала фотографии, сделанные во время встречи Майка Помпео, занимавшего в тот момент пост директора ЦРУ, и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Помпео в конце марта — начале апреля посетил КНДР с тайным визитом, о котором СМИ известно лишь несколько дней назад. Белый дом поездку Помпео в Северную Корею ранее не комментировал.

В подписи к фотографиям встречи с Ким Чен Ыном, опубликованным в официальном твиттере Белого дома, отмечается «великолепная работа» Помпео, направленная на то, чтобы сделать Корейский полуостров зоной, свободной от ядерного оружия.

О тайном визите в КНДР Майка Помпео 17 апреля сообщили агентство AP и несколько крупных американских СМИ со ссылкой на правительственные источники. Отмечалось, что Помпео, возглавлявший в тот момент ЦРУ, отправился в КНДР вскоре после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост госсекретаря. 26 апреля сенатский комитет утвердил кандидатуру Помпео на этот пост.
Визит Помпео в КНДР, по данным источников СМИ, был частью подготовки к встрече лидера Северной Кореи и президента США. Предполагается, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретятся в июне. Точная дата саммита США и КНДР — первого за почти 60 лет — пока не объявлена.
27 апреля Ким Чен Ын встречался с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Переговоры проходили в приграничном городе Пханмунджом на стороне Южной Кореи. Таким образом, Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером с 1953 года, посетившим Южную Корею.

США и Северная Корея

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