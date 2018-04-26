Сенат утвердил директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря США

«Россия продолжает действовать агрессивно из-за многолетней мягкой политики в ответ на эту агрессию. Теперь с этим покончено», — говорилось в заявлении Помпео.

Накануне слушаний о назначении Помпео, которые прошли в Сенате 12 апреля, Белый дом распространил заявление о взглядах Помпео на внешнюю политику США. В частности, в нем было заявлено о готовности проводить более жесткую политику в отношении Москвы.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря после увольнения с этой должности Рекса Тиллерсона в марте 2017 года.

Слухи об отставке Тиллерсона ходили с лета 2017 года, причиной называли его разногласия с Трампом. В частности, сразу несколько американских СМИ сообщали, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «чертовым кретином».

В начале апреля Помпео провел в Пхеньяне тайную встречу в лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам президента США Дональда Трампа, они обсуждали переговоры американского и северокорейского лидеров, которые должны пройти в конце мая или начале июня.

Майк Помпео окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, а также получил степень доктора юридических наук. С 2011 по 2017 годы был членом Конгресса США от штата Канзас. С января 2017 года возглавлял ЦРУ. Состоит в Республиканской партии.