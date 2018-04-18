Глава ЦРУ тайно посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном

Майк Помпео, занимавший в тот момент пост директора ЦРУ, тайно побывал в КНДР и встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают Associated Press и The Washighton Post со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников The Washighton Post, визит Помпео в Северную Корею состоялся 31 марта — 1 апреля, вскоре после того, как президент Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Госдепартамента.

Источники Associated Press связывают поездку Помпео в КНДР с подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына.