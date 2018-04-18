Трамп: США ведут прямые переговоры с КНДР на «очень высоком уровне». Его встреча с Ким Чен Ыном может пройти в июне

CNN
21:01, 17 апреля 2018
Надежный источник

США и Северная Корея начали вести прямые переговоры на «очень высоком уровне», сообщил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп заявил, что в переговорах с КНДР «происходит много хорошего», однако, по его мнению, «важен лишь конечный результат», а не желание стран провести саммит или его проведение.

По словам Трампа, его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в «начале июня или раньше»; рассматриваются пять вариантов места проведения саммита.

Президент США также заявил, что Южная Корея и КНДР обсуждают формальное завершение Корейской войны, по итогам которой не было подписано мирного договора. «Люди не понимают, что Корейская война не окончена — она продолжается прямо сейчас. И они обсуждают ее окончание», — сказал Трамп.

О возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына было объявлено в марте 2018 года. Если саммит состоится, это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.
В конце марта Ким Чен Ын приехал в Китай — это был его первый зарубежный визит как лидер Северной Кореи. 27 апреля на Корейском полуострове должен пройти третий в истории межкорейский саммит.
Активным переговорам КНДР с США и Южной Кореей предшествовало серьезное обострение ситуации на Корейском полуострове в 2017 году, связанное с проведением Пхеньяном серии ядерных и ракетных испытаний, по итогам которых КНДР заявила об успешном создании ядерных сил. Власти Северной Кореи и США высказали в адрес друг друга угрозы уничтожения; кроме того, Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались личными оскорблениями.

Трамп и Ким Чен ын

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