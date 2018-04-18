Трамп: США ведут прямые переговоры с КНДР на «очень высоком уровне». Его встреча с Ким Чен Ыном может пройти в июне

США и Северная Корея начали вести прямые переговоры на «очень высоком уровне», сообщил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп заявил, что в переговорах с КНДР «происходит много хорошего», однако, по его мнению, «важен лишь конечный результат», а не желание стран провести саммит или его проведение.

По словам Трампа, его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в «начале июня или раньше»; рассматриваются пять вариантов места проведения саммита.

Президент США также заявил, что Южная Корея и КНДР обсуждают формальное завершение Корейской войны, по итогам которой не было подписано мирного договора. «Люди не понимают, что Корейская война не окончена — она продолжается прямо сейчас. И они обсуждают ее окончание», — сказал Трамп.